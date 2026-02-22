22 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:18

Carlo Conti: “Sanremo da record o Fiorentina salva? Non scherziamo; la Fiorentina viene prima di tutto”

22 Febbraio · 16:30

Parole al miele per Carlo Conti nei confronti della sua Fiorentina proprio a pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo

Sta per iniziare la settimana di che porterà alla 66^ edizione del Festival di Sanremo che avrà luogo in Liguria a partire dal prossimo martedì.
Il direttore artistico e conduttore della kermesse musicale, Carlo Conti è stato intervistato al TG1 dove ha ribadito ancora una volta il suo legame molto forte con la Fiorentina, la squadra della sua città natale:

Alla precisa domanda se Conti dovesse preferire un Sanremo da record o la Fiorentina che raggiunge la salvezza, il conduttore ha risposto senza indugi:

“La Fiorentina che si riprende… Tutta la vita… Che domande sono? Questo è proprio l’Abc, prima di tutto la Fiorentina, che si salvi velocemente, senza farmi soffrire troppo.” 

