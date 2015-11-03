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Notizie Corsa Salvezza Fiorentina

Paratici: "Faremo fatica ma conquisteremo la salvezza, con Sarri abbiamo fatto un lavoro eccezionale"

13 aprile 2026 20:29

Bucchioni: "Mi aspettavo un segnale da Kean, evidentemente i denti non si stringono più"

13 aprile 2026 20:03

Adams spinge il Pisa sempre più giù: colpo esterno del Torino che sale a 36 punti e si salva

05 aprile 2026 20:00

Vanoli conferma la difesa a 4 e non snatura la Fiorentina: tre punti pesanti che profumano di salvezza

05 aprile 2026 19:05

Il Bologna sorride a Cremona: 2-1 per i rossoblù. La Cremonese rimane a 27 punti

05 aprile 2026 17:00

Cagliari in ritiro: missione salvezza dopo il crollo col Sassuolo. Sabato c’è la Cremonese

05 aprile 2026 15:47

Colpo esterno dell'Udinese a Genova. Ekkelenkamp e Davis bloccano i rossoblù a +5 sulla Fiorentina

20 marzo 2026 22:49

Mutu: "Dopo Cremona la Fiorentina è quasi salva, la speranza è che possa tornare in finale di Conference"

18 marzo 2026 21:58

Caressa: "La Fiorentina è superiore alle altre, con la consapevolezza della situazione si è ritrovata"

17 marzo 2026 22:11

Il Pisa batte un colpo! In 10 per oltre un tempo fa 3 gol al Cagliari e si porta a -7 dalla Fiorentina

15 marzo 2026 17:11

Il Genoa espugna Verona e conquista tre punti fondamentali per la salvezza, notte fonda per il Verona

15 marzo 2026 14:38

Criscitiello: "La Fiorentina si salverà, ma deve ringraziare la Cremonese per i disastri che sta facendo"

11 marzo 2026 11:02

Giorgetti: "A Como si è vista la vera Fiorentina, adesso la squadra è presuntuosa e distaccata dalla realtà"

05 marzo 2026 21:47

Marinozzi: "La Fiorentina per classifica è una piccola del campionato. Con Parma e Cremonese si decide la stagione"

04 marzo 2026 19:53

Bocci: "Fiorentina imprevedibile e senza identità. Vanoli ha dei meriti ma sbaglia sempre il piano gara"

04 marzo 2026 19:21

Vanoli: "Domani cercheremo la vittoria ma occhio a lunedì con l'Udinese. La priorità è il campionato"

25 febbraio 2026 19:41

Apolloni: "La Fiorentina ha grande qualità, bene anche Vanoli. Vedo a rischio Parma, Cremonese e Torino"

24 febbraio 2026 19:48

Carlo Conti: "Sanremo da record o Fiorentina salva? Non scherziamo; la Fiorentina viene prima di tutto"

22 febbraio 2026 16:30

Cucchi: "La Fiorentina ha un organico di tutto rispetto, la retrocessione sarebbe un'ingiustizia tecnica"

21 febbraio 2026 16:22

Malusci: "Resto ottimista ma subire rimonte fa pensare male, sul gol di Maripan si nota l'assenza di un leader"

09 febbraio 2026 16:19

Corriere dello Sport: "La Fiorentina cerca punti salvezza a Napoli per evitare lo spauracchio retrocessione"

30 gennaio 2026 08:07

Galli sicuro: “La Fiorentina si sarebbe salvata anche senza acquisti in questa finestra di mercato”

21 gennaio 2026 16:12

Corsi: "L'organico della Fiorentina è quasi da Champions: ci sono le condizioni affinché possa salvarsi"

02 dicembre 2025 22:27

Criscitiello duro: "Fiorentina in B? La società sta facendo cosi tanti errori che meriterebbe una legnata"

02 dicembre 2025 22:12

Marianella ottimista: "Tra qualche settimana non parleremo più di Fiorentina in zona retrocessione"

01 dicembre 2025 17:10

Liverani: "Fiorentina, Genoa e Brescia ci diranno il nostro futuro in Serie A"

12 luglio 2020 23:42

Baroni sulla corsa salvezza: "Fiorentina e Torino quasi al sicuro. Con gare ravvicinate occhi aperti per tutti"

25 giugno 2020 07:17

Posticipo, Milan-bologna 2-1. Rossoneri al 5' posto con piccolo regalo ai viola..

07 maggio 2019 00:11

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