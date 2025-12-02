Corsi: “L’organico della Fiorentina è quasi da Champions: ci sono le condizioni affinché possa salvarsi”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato anche di Fiorentina all’interno di un’intervista a Ilovepalermocalcio.com

Ecco le parole del n.1 dell’Empoli:

“Se si pone la domanda ai tifosi della Fiorentina forse Fazzini è il giocatore che si è espresso meglio in questa prima parte della stagione. Con la Fiorentina c’è una sana rivalità sportiva, ma lo guardiamo come punto di riferimento. Speriamo si tolga da questa situazione. L’organico dei viola è quasi da Coppa dei Campioni e quindi ci sono tutte le condizioni affinché possano venirne fuori”.