2 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:44

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corsi: “L’organico della Fiorentina è quasi da Champions: ci sono le condizioni affinché possa salvarsi”

News

Corsi: “L’organico della Fiorentina è quasi da Champions: ci sono le condizioni affinché possa salvarsi”

Redazione

2 Dicembre · 22:27

Aggiornamento: 2 Dicembre 2025 · 22:49

TAG:

#Fiorentinacorsa salvezzaCorsi

Condividi:

di

Le parole del presidente dell'Empoli sulla rivalità con la Fiorentina e sulle possibilità dei viola di salvezza

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato anche di Fiorentina all’interno di un’intervista a Ilovepalermocalcio.com

Ecco le parole del n.1 dell’Empoli:
“Se si pone la domanda ai tifosi della Fiorentina forse Fazzini è il giocatore che si è espresso meglio in questa prima parte della stagione. Con la Fiorentina c’è una sana rivalità sportiva, ma lo guardiamo come punto di riferimento. Speriamo si tolga da questa situazione. L’organico dei viola è quasi da Coppa dei Campioni e quindi ci sono tutte le condizioni affinché possano venirne fuori”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio