Vanoli: “Domani cercheremo la vittoria ma occhio a lunedì con l’Udinese. La priorità è il campionato”

Redazione

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, affronta alcuni temi legati all'ultimo periodo della squadra viola, a 24 ore dal ritorno di coppa

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli così a Sky Sport dopo la conferenza pre ritorno di Conference: “Domani sarà un esame importante. Il focus deve essere sull’affrontare una partita partendo dal risultato importante dell’andata, provando a vincere ma cercando comunque di risparmiare energie per il campionato, che è la priorità. Ci vorrà attenzione”.

Sulla possibilità di vedere di nuovo in campo un turnover massiccio, come giovedì scorso: “Saranno tutti a disposizione. Quando si è un gruppo di tanti ragazzi, unito, la partita è la miglior medicina per poter crescere. La Conference è qualcosa di bello, è un obiettivo importante e chi gioca deve farlo al massimo”.

Sugli avversari polacchi: “Lo Jagiellonia all’andata ha fatto vedere qualcosa di interessante. Squadra organizzata, serve pazienza da parte nostra. Importante provare a vincere senza sprecare troppe energie”.

Sul cammino delle italiane in Europa: “Non sento la responsabilità del calcio italiano nelle coppe, la sento per quanto riguarda il portare avanti la Fiorentina nel calcio internazionale. Oggi tutti crescono, il mondo del calcio è aperto e tutte le squadre possono metterti in difficoltà, anche se vengono da campionati di livello più basso del nostro”.

Conclude con un’osservazione sul cammino della squadra viola fino a ora: “Stiamo crescendo. E’ naturale soffrire fino alla fine,  lo dico da quando sono arrivato. Abbiamo fatto grandi passi su come si affrontano le partite e la vittoria col Pisa ne è stata la prova: abbiamo ottenuto 3 punti importanti e reso felici i nostri tifosi”.

