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Mutu: “Dopo Cremona la Fiorentina è quasi salva, la speranza è che possa tornare in finale di Conference”

Adrian Mutu, foto Matteo Dovellini Twitter

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Mutu: “Dopo Cremona la Fiorentina è quasi salva, la speranza è che possa tornare in finale di Conference”

Redazione

18 Marzo · 21:58

Aggiornamento: 18 Marzo 2026 · 22:00

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#FiorentinaAdrian MutuConference Leaguecorsa salvezza

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Adrian Mutu ha parlato di Fiorentina ai giornalisti presenti a margine di un evento di beneficenza a Palazzo Vecchio

Ospite ad un evento di beneficienza a Palazzo Vecchio, Adrian Mutu ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti a margine dell’evento.
Ecco le parole dell’ex attaccante della Fiorentina, oggi allenatore:

Sono molto contento di essere qui e desidero ringraziare gli organizzatori per l’invito. Tra l’altro oggi è il compleanno di Frey, una persona a cui sono molto legato: ieri sera abbiamo cenato insieme e ci rivedremo anche domani.”

Sulla stagione della Fiorentina:
La vittoria a Cremona è stata sicuramente fondamentale e ora la squadra è quasi salva. Ora mi aspetto che la squadra possa fare un buon percorso in Conference League, così da chiudere al meglio l’annata.”

Su un futuro da allenatore della Fiorentina:
Non c’è mai stato nulla di concreto, nonostante le voci circolate. Per il futuro, vedremo: nel calcio può succedere di tutto.
Credo comunque che la Fiorentina, per dare un senso positivo alla stagione, debba puntare ad arrivare fino in fondo in Conference League. È stata un’annata complicata, ma un percorso importante in coppa potrebbe cambiare il giudizio complessivo. La squadra ha già disputato due finali: l’auspicio è che possa riuscirci ancora.”

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