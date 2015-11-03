Notizie Adrian Mutu Fiorentina

Mutu: "Dopo Cremona la Fiorentina è quasi salva, la speranza è che possa tornare in finale di Conference"
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Mutu fa visita al Viola Park e annuncia collaborazione Fiorentina-Adrian Mutu Academy per il settore giovanile
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