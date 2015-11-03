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Notizie Adrian Mutu Fiorentina

Mutu: "Dopo Cremona la Fiorentina è quasi salva, la speranza è che possa tornare in finale di Conference"

18 marzo 2026 21:58

Mutu: "Ho sempre creduto nella salvezza della Fiorentina. Kean mi aspettavo più maturità da parte sua

18 marzo 2026 18:40

Mutu su Italiano: "Non tutti hanno apprezzato quanto fatto,a Firenze si pretende tanto e si dimentica presto"

23 ottobre 2025 08:17

Mutu fa visita al Viola Park e annuncia collaborazione Fiorentina-Adrian Mutu Academy per il settore giovanile

07 luglio 2025 19:59

(VIDEO): Bologna-Fiorentina: da Pecci a Mutu, Cuadrado e... Chiesa. Quanta storia nel derby

23 novembre 2018 14:46

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