(VIDEO): Bologna-Fiorentina: da Pecci a Mutu, Cuadrado e... Chiesa. Quanta storia nel derby
Vi proponiamo come di consueto la clip a cura del Museo Fiorentina con le immagini di Violachannel realizzata da Stefano Borgi di Bologna-Fiorentina, match denominato “derby dell’appennino” una partit...
A cura di Redazione Labaroviola
23 novembre 2018 14:46
Vi proponiamo come di consueto la clip a cura del Museo Fiorentina con le immagini di Violachannel realizzata da Stefano Borgi di Bologna-Fiorentina, match denominato “derby dell’appennino” una partita piena di storia...