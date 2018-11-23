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(VIDEO): Bologna-Fiorentina: da Pecci a Mutu, Cuadrado e... Chiesa. Quanta storia nel derby

Vi proponiamo come di consueto la clip a cura del Museo Fiorentina con le immagini di Violachannel realizzata da Stefano Borgi di Bologna-Fiorentina, match denominato “derby dell’appennino” una partit...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 novembre 2018 14:46
(VIDEO): Bologna-Fiorentina: da Pecci a Mutu, Cuadrado e... Chiesa. Quanta storia nel derby -
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Bologna Fiorentina
Stefano Borgi
Adrian Mutu
Eraldo Pecci
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Vi proponiamo come di consueto la clip a cura del Museo Fiorentina con le immagini di Violachannel realizzata da Stefano Borgi di Bologna-Fiorentina, match denominato “derby dell’appennino” una partita piena di storia...

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