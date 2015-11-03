Notizie Bologna Fiorentina Fiorentina

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Pagliuca su Bologna-Fiorentina: "De Gea? Non ha quasi giocato nel corso del match"

19 gennaio 2026 13:12

Acquafresca: "Bologna? La piazza si stringe attorno alla squadra. A Firenze è meno positiva"

15 gennaio 2026 14:49

Jhon Lucumi out 3 settimane: il difensore colombiano salterà Bologna-Fiorentina

12 gennaio 2026 14:25

Caressa: "Nessuna malizia nell'esultanza di Italiano, ma deve migliorare. Pradè ha letto dei sottintesi"

19 dicembre 2024 15:09

Holm risponde alle critiche post balletto alla Kean sotto la Curva del Bologna: "Lo facevo già 3 anni fa"

17 dicembre 2024 16:28

Calvarese: "Rigore su Gudmundsson? Fischiati contatti simili. Pradè lo ha sottolineato, è molto attento"

16 dicembre 2024 20:26

Pagliuca: "Esultanza di Italiano non offensiva, lo fa sempre. Forse Pradè era arrabbiato per la sconfitta"

16 dicembre 2024 17:00

De Paola: "Italiano ha esagerato, atteggiamento sopra le righe. Mi schiero dalla parte della Fiorentina"

16 dicembre 2024 15:51

Palladino cerca soluzioni a sinistra: con Gudmundsson titolare, sorge il dubbio Beltran-Sottil

14 dicembre 2024 17:13

Bologna al lavoro verso la Fiorentina: Lykogiannis in gruppo, Posch da valutare. Miranda in dubbio

13 dicembre 2024 14:53

Bologna, nuovo infortunio in difesa: problema al polpaccio per Posch. In dubbio per la Fiorentina

12 dicembre 2024 12:24

Sarà Fabbri a dirigere Bologna-Fiorentina: con i viola 14 incroci e 5 vittorie. Abisso e Marini al VAR

11 dicembre 2024 17:22

Riganò consiglia Bonaventura: "Sei qua fino a giugno, fai quello che devi fare e poi si vedrà"

15 febbraio 2024 19:01

Bucciantini: "Bologna meglio della Fiorentina anche nelle individualità. Avevamo uno Zirkzee negli ultimi 2 anni?

15 febbraio 2024 18:34

Zazzaroni commenta: "La Fiorentina mostra il suo vero volto, vittoria occasionale con il Frosinone"

15 febbraio 2024 11:44

Calvarese: "Rigore su Nico? Se Chiffi fischia la trattenuta di Belotti, è troppo lieve per essere fallo"

15 febbraio 2024 00:15

Barone: "Abbiamo grande rapporto con Italiano, qualcuno scrive il contrario. Lo vogliamo con noi ancora"

14 febbraio 2024 18:59

Belotti: "Consapevole delle mie qualità. Quando c'è possibilità di esprimersi i risultati arrivano"

14 febbraio 2024 18:50

Dal Viola Park, Fiorentina parte domani per Bologna. Parisi si è allenato in gruppo

13 febbraio 2024 19:06

Moscardelli: "Belotti ha fatto subito il suo, dà tutto in campo. La concorrenza può stimolare Nzola"

13 febbraio 2024 18:39

Bocci: "Belotti? Finalmente un centravanti che attacca il primo palo, non succedeva da tempo"

13 febbraio 2024 15:41

Dal Viola Park, Dodò scalda i motori: possibile convocazione contro il Bologna o l'Empoli

12 febbraio 2024 19:53

Sarà Chiffi ad arbitrare Bologna-Fiorentina: con lui soltanto una vittoria per gli emiliani, risale al 2017

12 febbraio 2024 13:55

PAGELLE VIOLA: GONZALEZ UN CRACK, VLAHOVIC LEADER. L’URLO DI TORREIRA CI PROIETTA IN ORBITA

05 dicembre 2021 14:25

Vlahovic dopo Bologna: "Sono amareggiato, potevamo vincere. Dobbiamo fare punti"

03 maggio 2021 15:32

Bonaventura: "Mancata la concentrazione oggi. Spero di aiutare la Fiorentina per molti anni"

02 maggio 2021 18:30

Mihajilovic: "Superiori in mole di gioco alla Fiorentina. Alcune decisioni ci hanno penalizzato"

02 maggio 2021 17:42

Palacio: "Felice per la tripletta! Ringrazio Vignato per gli assist, è stato determinante oggi"

02 maggio 2021 17:23

PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC E BONAVENTURA NON BASTANO, PEZZELLA E DIFESA DA HORROR

02 maggio 2021 16:53

FORM.UFFICIALE: IACHINI FA FUORI CASTROVILLI E QUARTA, GIOCA VENUTI SULLA DESTRA, TORNA BIRAGHI

02 maggio 2021 13:56

Fantini indica la strada: "Ora serve gente esperta alla Ribery. Cautela sul mercato, prenderei.."

09 gennaio 2020 13:39

Cecchi: "Chiesa e Castrovilli i pilastri della squadra. Se fossi costretto cederei.. "

07 gennaio 2020 13:32

Ecco dove vedremo i viola in tv nel prossimo mese. Domani su Dazn. Con la Juve..

06 gennaio 2020 00:00

ACF celebra la vittoria al Dall'ara del 2009. Doppio Mutu e Gila fecero esultare i viola

05 gennaio 2020 22:59

De Leo "abbraccia" Pulgar: "Lo ringrazio per il percorso fatto assieme. Bologna utile per lui.."

05 gennaio 2020 18:33

Convocati Bologna, il tecnico Mihajlovic ne chiama 22. Out Dzemaili. La lista completa

05 gennaio 2020 16:00

Pucci: "Iachini porta determinazione nel gruppo. Manca un uomo da 15 gol. Chiesa.."

02 gennaio 2020 14:35

Pin: "Ho visto troppo spesso la rassegnazione nel gruppo. Da Bologna serve atteggiamento.."

27 dicembre 2019 15:12

(VIDEO): prepariamoci al derby dell’Appennino. Quella volta che Batistuta “andò a letto al Franchi”

13 aprile 2019 22:15

Viviano: "Vi racconto l'esordio in A, contro il mio cuore viola da portiere del Bologna.."

06 aprile 2019 11:09

Zazzaroni:"Corvino a Gennaio porterà una punta estera. Su Pioli non si può parlare male. Simeone.."

27 novembre 2018 20:24

Biraghi: “Se non segni come fai a vincere? Ok la porta inviolata. Con la Juventus...”

25 novembre 2018 16:44

PAGELLE VIOLA: DISASTRO SIMEONE, BENE VERETOUT E MILENKOVIC. CECCHERINI OK

25 novembre 2018 16:27

Repubblica, Pioli coraggio: lancia Sottil o Norgaard. Bologna come Firenze, uno sguardo sempre al bilancio...

25 novembre 2018 10:41

Probabile formazione: esordio per Ceccherini, Edimilson titolare. In attacco ballottaggio tra...

25 novembre 2018 10:25

(VIDEO): Bologna-Fiorentina: da Pecci a Mutu, Cuadrado e... Chiesa. Quanta storia nel derby

23 novembre 2018 14:46

Bologna-Fiorentina, arbitrerà il Sig. Di Bello di Brindisi. Coadiuvato da...

22 novembre 2018 16:06

CHIESA E QUELLA FASCIA UN PO’ COSÌ. L’EDITORIALE DI GIORGIO MICHELETTI

21 novembre 2018 23:00

Pioli a RadioRai:"Pezzella ci mancherà, ma rimedieremo la sua assenza. Mia madre sulla viola mi dice questo.."

20 novembre 2018 18:14

LA VOCE DEL PADRONE... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

08 febbraio 2018 14:15

A quei 1000 che sono andati a Bologna, eroici! E la squadra ricambia festeggiando con loro...

05 febbraio 2018 10:03

I tifosi viola a Bologna lasciano il settore, poi rientrano: il motivo spiegato dalla Nazione.

05 febbraio 2018 09:57

La Nazione, dopo un mese e mezzo la Fiorentina torna a vincere ed è il miglior modo per aspettare la Juventus

05 febbraio 2018 08:56

Donadoni: “Non meritavamo di perdere, ripeto, non meritavamo di perdere. Non puoi perdere queste partite".

04 febbraio 2018 17:34

Chiesa: “Contento per la vittoria, do il massimo per la maglia viola. Nazionale? Non ci penso...”

04 febbraio 2018 16:58

1-2 a Bologna, bella imbeccata di Badelj e Chiesa con un doppio dribbling sigla il goal

04 febbraio 2018 16:18

Incredibile al Dall’Ara, da calcio d’angolo pareggia Pulgar 1-1

04 febbraio 2018 15:36

Fiorentina in vantaggio! Direttamente da calcio d’angolo, Veretout o forse Badelj?

04 febbraio 2018 15:32

Niente Della Valle a Bologna. In Tribuna solo Dario Nardella e Cognigni...

04 febbraio 2018 10:28

Bologna-Fiorentina rischia il rinvio. L’incognita meteo per il rischio neve...

03 febbraio 2018 10:22

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