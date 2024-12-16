De Paola: "Italiano ha esagerato, atteggiamento sopra le righe. Mi schiero dalla parte della Fiorentina"

Italiano? A non piacciono questi tecnici che hanno questa retorica del loro lavoro come unico e incredibile

Il giornalista Paolo De Paola, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha commentato il botta e risposta tra il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, e il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, al termine della gara del Dall'Ara. Queste le sue dichiarazioni:

"In questo caso mi schiero dalla parte della Fiorentina. Io trovo un rosicamento innaturale quello di Italiano. Per me lui e i rossoblù non possono fare la tara sul passato perché i viola stanno facendo meglio. A me non piacciono questi tecnici che hanno questa retorica del loro lavoro come unico e incredibile. Non è solo Italiano che si atteggia così. Italiano ha esagerato ed è andato sopra le righe”.

Cesari denuncia il favore per l’Atalanta: “Che errore il rigore non dato al Cagliari, ma il Var dov’era?

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