(VIDEO): prepariamoci al derby dell’Appennino. Quella volta che Batistuta “andò a letto al Franchi”
Come di consueto vi proponiamo la clip del museo fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci introduce a Fiorentina-Bologna in programma domani ore 15.00. Tante le storie...
A cura di Redazione Labaroviola
13 aprile 2019 22:15
Come di consueto vi proponiamo la clip del museo fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci introduce a Fiorentina-Bologna in programma domani ore 15.00. Tante le storie e gli aneddoti legate a questa sfida, riviviamone qualcuno