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(VIDEO): prepariamoci al derby dell’Appennino. Quella volta che Batistuta “andò a letto al Franchi”

Come di consueto vi proponiamo la clip del museo fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci introduce a Fiorentina-Bologna in programma domani ore 15.00. Tante le storie...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 aprile 2019 22:15
(VIDEO): prepariamoci al derby dell’Appennino. Quella volta che Batistuta “andò a letto al Franchi” - Bologna's Rodrigo Palacio and Fiorentina's Gerson (L) in action during the Italian serie A soccer match Bologna FC vs ACF Fiorentina at "Dall'Ara" stadium in Bologna, Italy, 24 November 2018. ANSA/GIORGIO BENVENUTI
Bologna's Rodrigo Palacio and Fiorentina's Gerson (L) in action during the Italian serie A soccer match Bologna FC vs ACF Fiorentina at "Dall'Ara" stadium in Bologna, Italy, 24 November 2018. ANSA/GIORGIO BENVENUTI
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Come di consueto vi proponiamo la clip del museo fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci introduce a Fiorentina-Bologna in programma domani ore 15.00. Tante le storie e gli aneddoti legate a questa sfida, riviviamone qualcuno

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