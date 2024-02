Moscardelli: “Belotti ha fatto subito il suo, dà tutto in campo. La concorrenza può stimolare Nzola”

L’ex attaccante, Davide Moscardelli, è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina e, grazie al suo passato con la maglia del Bologna, della sfida di domani. Ecco le sue parole:

“Belotti? Fa bene a tutti, a partire dalla Fiorentina. Ha fatto subito il Belotti perchè dà sempre tutto in campo. La Fiorentina fa un bel calcio e quindi un attaccante d’area come lui può fare bene.

Bologna? La mia esperienza è stata bella e positiva nonostante la retrocessione del secondo anno. Un po’ come Firenze, è una piazza calda che vive di calcio.

Nzola? Non so se ha avuto difficoltà ad entrare in condizione ma ora ce la devi avere perchè siamo nella seconda parte di stagione. Vediamo se la concorrenza con Belotti può essere lo stimolo per fargli cambiare rotta.

Zirkzee? Qualità eccelse e lega bene il gioco entrando sempre in tutte le azioni pericolose. Poi adesso segna con continuità quindi fondamentale per il Bologna.”

LE PAROLE DI ENZO BUCCHIONI