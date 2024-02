Bucchioni: “Gudmundsson sta giocando male ora, la trattativa con la Fiorentina non gli ha fatto bene”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole su Gudmundsson che a gennaio è stato vicino alla Fiorentina che però ha deciso poi di non soddisfare la richiesta del Genoa che chiedeva oltre 30 milioni. Le parole di Bucchioni:

“Ho visto le ultime due partite di Gudmundsson, quella del Genoa contro l’Empoli e quella contro l’Atalanta. Non ha fatto per niente bene, secondo me questa trattativa con la Fiorentina non gli ha fatto bene. La società ci ha provato con lui perché se andavi a provarci con altre 10 squadre per giocatori dello stesso calibro di avrebbero chiuso la porta in faccia”

LE PAROLE DI SORRENTINO SU BELOTTI