Sarà Chiffi ad arbitrare Bologna-Fiorentina: con lui soltanto una vittoria per gli emiliani, risale al 2017

Dopo la vittoria casalinga della Fiorentina contro il Frosinone, i viola si concentrano sulla prossima partita: il recupero della 21° giornata contro il Bologna. Ad arbitrare la partita di mercoledì sarà Daniele Chiffi, che ha già diretto ben due gare che coinvolgono la squadra di Vincenzo Italiano in questa stagione: Udinese-Fiorentina, finita 0-2 e Fiorentina-Juventus, 0-1. Passando ai precedenti di Chiffi con i felsinei, in sei gare il Bologna ha vinto soltanto una volta, ovvero contro il Benevento per 0-1 nell’oramai lontano 2017 (dove sostituisce Calvarese a causa di un infortunio); al Dall’Ara, invece, un solo pareggio e due sconfitte per i rossoblù nella direzione dell’arbitro della sezione di Padova. Dati che certamente confortano la Fiorentina in vista della prossima gara. Gli assistenti saranno Scatragli e Di Gioia, Ferrieri Caputi quarto uomo. Al VAR ci sarà Doveri, coadiuvato da Sozza.

