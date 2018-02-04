1-2 a Bologna, bella imbeccata di Badelj e Chiesa con un doppio dribbling sigla il goal
Verticalizzazione illuminante di Badelj per Chiesa al 25’ che penetra in area da destra e prima salta Helander poi De Maio che scivola e sul secondo palo batte un’incolpevole Mirante per il vantaggio...
A cura di Gabriele Caldieron
04 febbraio 2018 16:18
Verticalizzazione illuminante di Badelj per Chiesa al 25’ che penetra in area da destra e prima salta Helander poi De Maio che scivola e sul secondo palo batte un’incolpevole Mirante per il vantaggio viola. Ancora una sostituzione disponibile per Pioli, Dabo o Thereau?
Gabriele Caldieron