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1-2 a Bologna, bella imbeccata di Badelj e Chiesa con un doppio dribbling sigla il goal

Verticalizzazione illuminante di Badelj per Chiesa al 25’ che penetra in area da destra e prima salta Helander poi De Maio che scivola e sul secondo palo batte un’incolpevole Mirante per il vantaggio...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
04 febbraio 2018 16:18
1-2 a Bologna, bella imbeccata di Badelj e Chiesa con un doppio dribbling sigla il goal - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
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Verticalizzazione illuminante di Badelj per Chiesa al 25’ che penetra in area da destra e prima salta Helander poi De Maio che scivola e sul secondo palo batte un’incolpevole Mirante per il vantaggio viola. Ancora una sostituzione disponibile per Pioli, Dabo o Thereau?

Gabriele Caldieron

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