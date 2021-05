Bonaventura: “Mancata la concentrazione oggi. Spero di aiutare la Fiorentina per molti anni”

Il centrocampista della Fiorentina Jack Bonaventura, autore di un gol quest’oggi, ha parlato ai canali ufficiali del club gigliato dopo Bologna Fiorentina 3-3. Queste le sue parole:

“Siamo stati bravi a siglare 3 gol oggi, però ci è mancata la concentrazione e abbiamo concesso il pareggio. La squadra è in buona forma, lavoriamo duramente con mister Iachini. La mia esperienza è importante, gioco da tanti anni in questo campionato e quello che accade al centro del campo è sempre molto simile. Spero di aiutare la Fiorentina a passare molti anni in Serie A”.

Conclude Bonaventura: “Adesso ci concentreremo sulla prossima partita contro la Lazio, sono sicuro che al Franchi potremo fare un buon risultato”.

