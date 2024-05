Dodò: “Partita importante e vogliamo portare gioia ai tifosi. Dobbiamo arrivare bene alla finale”

Dodò ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Fiorentina-Napoli. Le parole del terzino viola:

“Sempre bello giocare e stare vicino ai tifosi, è una partita importante oggi per il campionato. Davanti ai tifosi abbiamo più fiducia, per arrivare bene alla finale. Oggi dipende tutto da noi fare una grande partita, per portare gioia ai tifosi e a tutta Firenze”.

FORMAZIONE FIORENTINA: NZOLA CENTRAVANTI, DODÒ TERZINO DESTRO, KOUAMÈ ESTERNO. JACK NEL MEZZO