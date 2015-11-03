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Notizie Beppe Iachini Fiorentina

Iachini esalta Paratici: "Dal suo arrivo la Fiorentina ha ritrovato fiducia ed è uscita dai problemi"

07 maggio 2026 14:35

Verona-Fiorentina, Iachini: “Verona squadra insidiosa. Parisi? Mossa giusta di Vanoli”

03 aprile 2026 18:53

Iachini: “Mi aspettavo la risalita viola nonostante le pressioni. A Firenze lanciai Vlahovic e Chiesa”

30 marzo 2026 10:12

Iachini: "Amo la Fiorentina ma non tornerei ad allenarla, col Parma match importante ma non decisivo"

05 marzo 2026 21:08

Iachini: "La Fiorentina può salvarsi. Serve equilibrio: ok i gol, ma anche la solidità difensiva conta"

05 marzo 2026 14:31

Iachini: "Gli acquisti della Fiorentina hanno rinforzato la squadra, Rugani può diventare subito un leader"

04 febbraio 2026 22:05

Iachini ricorda Commisso: “Il Presidente si rivedeva in me. Era sempre presente e sorridente con tutti”

26 gennaio 2026 17:53

Iachini sicuro: “La rosa della Fiorentina è di livello. Pioli trovi le giuste soluzioni per uscire da questo momento”

01 ottobre 2025 17:35

L'allenatore della Roma De Rossi arriva alla camera ardente per l'ultimo saluto a Barone. Anche Iachini presente

20 marzo 2024 11:51

Iachini ricorda Kouamè: "Professionista serio e amato da tutti. Può migliorare ancora in fase realizzativa"

19 settembre 2023 18:54

Iachini si prende i meriti: "Coppia Vlahovic-Chiesa la schieravo alla Fiorentina. Tifosi e stampa in disaccordo"

18 settembre 2023 18:25

Iachini: "Mi sarebbe piaciuto vivere il Franchi pieno di entusiasmo. Rosa della Fiorentina è cresciuta"

09 maggio 2023 18:59

Iachini: "Coppa Italia snobbata ma alla fine porti a casa trofeo. Fiorentina può vincere anche la Conference"

03 maggio 2023 12:11

Donadel saluta la Fiorentina: "Via per crescere e meritarti in futuro. Grazie a Barone e Pradè per l'opportunità"

01 luglio 2021 16:17

Gazzetta dello Sport, Iachini in pole per la panchina della Samp. Tra domani e martedì l'incontro

13 giugno 2021 15:18

Da Roma, Lazio sonda Iachini in caso di mancato accordo con Sarri. Ipotesi Pulgar in biancoceleste

06 giugno 2021 14:16

Iachini: "Ho fatto il massimo in questi due anni. Sempre legato alla Fiorentina, auguro a Gattuso il meglio"

26 maggio 2021 17:32

Terracciano: "Resettiamo questa stagione, è giusto che la Fiorentina lotti per altri obiettivi da subito"

23 maggio 2021 00:06

Iachini: "Volevamo vincere ma c'era stanchezza. Vlahovic? La Fiorentina ha potenzialità per trattenerlo"

22 maggio 2021 23:53

Brovarone: "Finisce la stagione con un pareggio 'alla Iachini'. Sogno con Commisso, ma il tempo passa"

22 maggio 2021 23:14

Pizarro: "Vedrei bene Sarri alla Fiorentina, la città ha il palato raffinato. De Rossi? Era uno scherzo"

21 maggio 2021 16:02

I convocati della Fiorentina: Iachini pesca dalla Primavera, fuori per infortunio Milenkovic

21 maggio 2021 15:36

Semplici: "Viola i miei colori, ma adesso tifo Cagliari. Dopo la Lazio, la Fiorentina è praticamente salva"

11 maggio 2021 16:18

Cecchi: "A Commisso chiedo una cosa: Vlahovic deve restare. Prossimo mercato sarà decisivo"

10 maggio 2021 16:05

Bonaventura: "Mancata la concentrazione oggi. Spero di aiutare la Fiorentina per molti anni"

02 maggio 2021 18:30

Iachini: "Prestazione in crescendo, non ci siamo abbattuti. Per la salvezza serve solidità e organizzazione"

11 aprile 2021 23:29

Iachini: "Abbiamo iniziato timidi. Sfortunati nel prendere gol ma i ragazzi hanno reagito bene"

03 aprile 2021 18:13

Novellino: "Castrovilli ha vinto la gara con il Crotone. Nel calcio bisogna..."

26 gennaio 2021 14:16

Pradè: "Cutrone vuole giocare ma non possiamo garantirlo. Callejon voluto da Iachini"

03 gennaio 2021 14:42

Gilardino: "Prandelli saprà valorizzare la rosa. La Fiorentina uno dei migliori centrocampi della serie A"

19 novembre 2020 21:36

Ivan a Radio Sportiva: "Prandelli ritorno gradito. Se farà bene sarà giusto riconfermarlo"

15 novembre 2020 18:35

Basile: "Pradè e Barone avevano visto in Juric l'allenatore con cui ripartire"

09 novembre 2020 12:00

Baiano: "Non si può giudicare un allenatore ogni settimana. Fiorentina in linea con obiettivo stagionale"

07 novembre 2020 17:47

Gazzetta, Commisso vacilla. Prandelli potrebbe subentrare a Iachini

07 novembre 2020 10:30

Capozucca: "La Fiorentina è disturbata dalle voci continue su Iachini"

06 novembre 2020 14:32

Teotino: "Iachini non va bene se devi costruire una squadra"

03 novembre 2020 16:29

Iachini: "Andava tutto bene, poi c'è stato quel lancio lungo. Ecco perchè Ribery e Callejon attaccanti"

01 novembre 2020 20:44

Iachini: "Callejon non è in grado di fare tutta la fascia"

31 ottobre 2020 14:40

Cecchi, il 90% della tifoseria viola vorrebbe mandare via Iachini

29 ottobre 2020 15:50

Vice Iachini: "Ottima prova. Abbiamo fatto una grande prestazione. Rimonta? Problema di testa"

28 ottobre 2020 20:06

Calamai: "Spero di non rivedere mai più Callejon seconda punta"

27 ottobre 2020 10:27

Iachini: "Non è stata una gara facile. Voglio fare i complimenti ai ragazzi"

25 ottobre 2020 20:51

Nappi a Lady Radio: "Sono dalla parte di Iachini. Manca la punta, proverei con Cutrone nel tridente"

22 ottobre 2020 21:15

Mister Iachini andrà al centro sportivo ad allenare la squadra viola

20 ottobre 2020 15:50

Marchionni, la Fiorentina è guidata da un ottimo allenatore

20 ottobre 2020 13:59

Ferrara consiglia: "Se vuoi aprire un ciclo devi scegliere un allenatore forte"

18 ottobre 2020 20:16

Pedullà: "Iachini ha un grande pregio. Mentre gli altri parlano, lui lavora"

19 settembre 2020 21:06

Fiorentina interessata a Moussa Wague del Barcellona. Valutazione sui 10 milioni di euro

12 settembre 2020 16:00

Iachini conferma il 3-5-2 ? Squadra priva di esterni di attacco. Risposte dal mercato

06 settembre 2020 19:10

Cm.com, Castrovilli al centro del progetto viola: pronto rinnovo a 1,5 milioni annui e la n°10 sulle spalle

01 settembre 2020 15:30

Iachini: "Con Vlahovic nessun tipo di problema. Non cerchiamo cose..."

02 agosto 2020 22:32

Calamai: "Perché Iachini non sarebbe dovuto rimanere?"

30 luglio 2020 17:23

Chiesa: "Non sto bene a Firenze? Lo dice chi vuole male alla Fiorentina"

30 luglio 2020 00:17

Basile: "Iachini va ringraziato ha trasmesso l'umilità della provinciale"

19 luglio 2020 23:23

Graziani: "La Fiorentina programma il futuro con un nuovo allenatore. Stasera vedo un pari"

19 luglio 2020 17:59

Iachini: "La mentalità di Lecce è quella giusta. Toro squadra costruita per l'Europa League"

18 luglio 2020 15:17

Iachini, idea della Spal per sostituire Di Biagio nella prossima stagione

14 luglio 2020 16:41

Ferrara: "Chiesa si mette il dito sul naso al pareggio per zittire chi?"

14 luglio 2020 16:18

Basile: "Iachini doveva vincere una sfida salvezza, il suo vecchio pane. Ora non vorrei..."

22 giugno 2020 21:45

Indiscrezione Sky Sport: "Ribery partirà titolare nella gara contro il Brescia"

22 giugno 2020 17:35

Iachini: "Sono fiero di quello che sta facendo la Fiorentina con la campagna Forza e Cuore"

18 marzo 2020 16:59

Iachini confida nell'allenamento a piccoli gruppi. I giocatori intanto dovranno mantenere la condizione atletica allenandosi in casa

11 marzo 2020 14:01

Iachini: "Sembrerà tutto meno che una partita di calcio ma dobbiamo scendere in campo e fare il nostro meglio"

07 marzo 2020 16:32

Sconcerti: "Spalletti? Preferirei Sarri perchè l'allenatore di Certaldo non ama Firenze"

27 febbraio 2020 22:20

Prandelli: "Tornare alla Fiorentina? Non ho ricevuto nessuna telefonata. Auguro a Beppe..."

09 febbraio 2020 10:54

Stovini: "Mercato? Andrebbero fatti due acquisti per aumentare il valore della rosa"

22 gennaio 2020 19:27

ACF, venduti già 100 tagliandi della campagna abbonamenti valido per nove gare al Franchi

19 gennaio 2020 13:47

Pin: "Da quando ho conosciuto Beppe Iachini nel 1985 è cambiato solamente il cappellino"

19 gennaio 2020 11:35

L'aneddoto tra Baggio e Iachini: Nel 1989 fu Divin Codino a volerlo alla Fiorentina

05 gennaio 2020 13:57

Biscardi: "Sono covinto che Iachini farà meglio di mister Montella con una squadra in difficoltà"

03 gennaio 2020 21:47

Brovarone: "Chiesa ha fatto dei danni inimmaginabili fuori dal campo, la sua vicenda ha condizionato tutti"

23 dicembre 2019 22:17

Basile: "Spalletti preferisce allenare una big o andare in Premier. Iachini scelta dolorosa"

23 dicembre 2019 20:29

Pistocchi: "Mi dicono che il successore di Vincenzo Montella sia uno tra Iachini e Di Biagio"

21 dicembre 2019 21:38

Bucchioni: "Con Prandelli si andrebbe dritti in Serie B. Mi piacerebbe Petkovic almeno per sei mesi"

21 dicembre 2019 20:31

Iachini: "Concentrato sulla salvezza dell'Empoli. Orgoglioso della mia gavetta"

10 dicembre 2018 18:02

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