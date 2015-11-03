Notizie Beppe Iachini Fiorentina

Iachini esalta Paratici: "Dal suo arrivo la Fiorentina ha ritrovato fiducia ed è uscita dai problemi"
07 maggio 2026 14:35
Verona-Fiorentina, Iachini: “Verona squadra insidiosa. Parisi? Mossa giusta di Vanoli”
03 aprile 2026 18:53
Iachini: “Mi aspettavo la risalita viola nonostante le pressioni. A Firenze lanciai Vlahovic e Chiesa”
30 marzo 2026 10:12
Iachini: "Amo la Fiorentina ma non tornerei ad allenarla, col Parma match importante ma non decisivo"
05 marzo 2026 21:08
Iachini: "La Fiorentina può salvarsi. Serve equilibrio: ok i gol, ma anche la solidità difensiva conta"
05 marzo 2026 14:31
Iachini: "Gli acquisti della Fiorentina hanno rinforzato la squadra, Rugani può diventare subito un leader"
04 febbraio 2026 22:05
Iachini ricorda Commisso: “Il Presidente si rivedeva in me. Era sempre presente e sorridente con tutti”
26 gennaio 2026 17:53
Iachini sicuro: “La rosa della Fiorentina è di livello. Pioli trovi le giuste soluzioni per uscire da questo momento”
01 ottobre 2025 17:35
L'allenatore della Roma De Rossi arriva alla camera ardente per l'ultimo saluto a Barone. Anche Iachini presente
20 marzo 2024 11:51
Iachini ricorda Kouamè: "Professionista serio e amato da tutti. Può migliorare ancora in fase realizzativa"
19 settembre 2023 18:54
Iachini si prende i meriti: "Coppia Vlahovic-Chiesa la schieravo alla Fiorentina. Tifosi e stampa in disaccordo"
18 settembre 2023 18:25
Iachini: "Mi sarebbe piaciuto vivere il Franchi pieno di entusiasmo. Rosa della Fiorentina è cresciuta"
09 maggio 2023 18:59
Iachini: "Coppa Italia snobbata ma alla fine porti a casa trofeo. Fiorentina può vincere anche la Conference"
03 maggio 2023 12:11
Donadel saluta la Fiorentina: "Via per crescere e meritarti in futuro. Grazie a Barone e Pradè per l'opportunità"
01 luglio 2021 16:17
Gazzetta dello Sport, Iachini in pole per la panchina della Samp. Tra domani e martedì l'incontro
13 giugno 2021 15:18
Da Roma, Lazio sonda Iachini in caso di mancato accordo con Sarri. Ipotesi Pulgar in biancoceleste
06 giugno 2021 14:16
Iachini: "Ho fatto il massimo in questi due anni. Sempre legato alla Fiorentina, auguro a Gattuso il meglio"
26 maggio 2021 17:32
Terracciano: "Resettiamo questa stagione, è giusto che la Fiorentina lotti per altri obiettivi da subito"
23 maggio 2021 00:06
Iachini: "Volevamo vincere ma c'era stanchezza. Vlahovic? La Fiorentina ha potenzialità per trattenerlo"
22 maggio 2021 23:53
Brovarone: "Finisce la stagione con un pareggio 'alla Iachini'. Sogno con Commisso, ma il tempo passa"
22 maggio 2021 23:14
Pizarro: "Vedrei bene Sarri alla Fiorentina, la città ha il palato raffinato. De Rossi? Era uno scherzo"
21 maggio 2021 16:02
I convocati della Fiorentina: Iachini pesca dalla Primavera, fuori per infortunio Milenkovic
21 maggio 2021 15:36
Semplici: "Viola i miei colori, ma adesso tifo Cagliari. Dopo la Lazio, la Fiorentina è praticamente salva"
11 maggio 2021 16:18
Cecchi: "A Commisso chiedo una cosa: Vlahovic deve restare. Prossimo mercato sarà decisivo"
10 maggio 2021 16:05
Bonaventura: "Mancata la concentrazione oggi. Spero di aiutare la Fiorentina per molti anni"
02 maggio 2021 18:30
Iachini: "Prestazione in crescendo, non ci siamo abbattuti. Per la salvezza serve solidità e organizzazione"
11 aprile 2021 23:29
Iachini: "Abbiamo iniziato timidi. Sfortunati nel prendere gol ma i ragazzi hanno reagito bene"
03 aprile 2021 18:13
Novellino: "Castrovilli ha vinto la gara con il Crotone. Nel calcio bisogna..."
26 gennaio 2021 14:16
Pradè: "Cutrone vuole giocare ma non possiamo garantirlo. Callejon voluto da Iachini"
03 gennaio 2021 14:42
Gilardino: "Prandelli saprà valorizzare la rosa. La Fiorentina uno dei migliori centrocampi della serie A"
19 novembre 2020 21:36
Ivan a Radio Sportiva: "Prandelli ritorno gradito. Se farà bene sarà giusto riconfermarlo"
15 novembre 2020 18:35
Basile: "Pradè e Barone avevano visto in Juric l'allenatore con cui ripartire"
09 novembre 2020 12:00
Baiano: "Non si può giudicare un allenatore ogni settimana. Fiorentina in linea con obiettivo stagionale"
07 novembre 2020 17:47
Gazzetta, Commisso vacilla. Prandelli potrebbe subentrare a Iachini
07 novembre 2020 10:30
Capozucca: "La Fiorentina è disturbata dalle voci continue su Iachini"
06 novembre 2020 14:32
Teotino: "Iachini non va bene se devi costruire una squadra"
03 novembre 2020 16:29
Iachini: "Andava tutto bene, poi c'è stato quel lancio lungo. Ecco perchè Ribery e Callejon attaccanti"
01 novembre 2020 20:44
Iachini: "Callejon non è in grado di fare tutta la fascia"
31 ottobre 2020 14:40
Cecchi, il 90% della tifoseria viola vorrebbe mandare via Iachini
29 ottobre 2020 15:50
Vice Iachini: "Ottima prova. Abbiamo fatto una grande prestazione. Rimonta? Problema di testa"
28 ottobre 2020 20:06
Calamai: "Spero di non rivedere mai più Callejon seconda punta"
27 ottobre 2020 10:27
Iachini: "Non è stata una gara facile. Voglio fare i complimenti ai ragazzi"
25 ottobre 2020 20:51
Nappi a Lady Radio: "Sono dalla parte di Iachini. Manca la punta, proverei con Cutrone nel tridente"
22 ottobre 2020 21:15
Mister Iachini andrà al centro sportivo ad allenare la squadra viola
20 ottobre 2020 15:50
Marchionni, la Fiorentina è guidata da un ottimo allenatore
20 ottobre 2020 13:59
Ferrara consiglia: "Se vuoi aprire un ciclo devi scegliere un allenatore forte"
18 ottobre 2020 20:16
Pedullà: "Iachini ha un grande pregio. Mentre gli altri parlano, lui lavora"
19 settembre 2020 21:06
Fiorentina interessata a Moussa Wague del Barcellona. Valutazione sui 10 milioni di euro
12 settembre 2020 16:00
Iachini conferma il 3-5-2 ? Squadra priva di esterni di attacco. Risposte dal mercato
06 settembre 2020 19:10
Cm.com, Castrovilli al centro del progetto viola: pronto rinnovo a 1,5 milioni annui e la n°10 sulle spalle
01 settembre 2020 15:30
Iachini: "Con Vlahovic nessun tipo di problema. Non cerchiamo cose..."
02 agosto 2020 22:32
Calamai: "Perché Iachini non sarebbe dovuto rimanere?"
30 luglio 2020 17:23
Chiesa: "Non sto bene a Firenze? Lo dice chi vuole male alla Fiorentina"
30 luglio 2020 00:17
Basile: "Iachini va ringraziato ha trasmesso l'umilità della provinciale"
19 luglio 2020 23:23
Graziani: "La Fiorentina programma il futuro con un nuovo allenatore. Stasera vedo un pari"
19 luglio 2020 17:59
Iachini: "La mentalità di Lecce è quella giusta. Toro squadra costruita per l'Europa League"
18 luglio 2020 15:17
Iachini, idea della Spal per sostituire Di Biagio nella prossima stagione
14 luglio 2020 16:41
Ferrara: "Chiesa si mette il dito sul naso al pareggio per zittire chi?"
14 luglio 2020 16:18
Basile: "Iachini doveva vincere una sfida salvezza, il suo vecchio pane. Ora non vorrei..."
22 giugno 2020 21:45
Indiscrezione Sky Sport: "Ribery partirà titolare nella gara contro il Brescia"
22 giugno 2020 17:35
Iachini: "Sono fiero di quello che sta facendo la Fiorentina con la campagna Forza e Cuore"
18 marzo 2020 16:59
Iachini confida nell'allenamento a piccoli gruppi. I giocatori intanto dovranno mantenere la condizione atletica allenandosi in casa
11 marzo 2020 14:01
Iachini: "Sembrerà tutto meno che una partita di calcio ma dobbiamo scendere in campo e fare il nostro meglio"
07 marzo 2020 16:32
Sconcerti: "Spalletti? Preferirei Sarri perchè l'allenatore di Certaldo non ama Firenze"
27 febbraio 2020 22:20
Prandelli: "Tornare alla Fiorentina? Non ho ricevuto nessuna telefonata. Auguro a Beppe..."
09 febbraio 2020 10:54
Stovini: "Mercato? Andrebbero fatti due acquisti per aumentare il valore della rosa"
22 gennaio 2020 19:27
ACF, venduti già 100 tagliandi della campagna abbonamenti valido per nove gare al Franchi
19 gennaio 2020 13:47
Pin: "Da quando ho conosciuto Beppe Iachini nel 1985 è cambiato solamente il cappellino"
19 gennaio 2020 11:35
L'aneddoto tra Baggio e Iachini: Nel 1989 fu Divin Codino a volerlo alla Fiorentina
05 gennaio 2020 13:57
Biscardi: "Sono covinto che Iachini farà meglio di mister Montella con una squadra in difficoltà"
03 gennaio 2020 21:47
Brovarone: "Chiesa ha fatto dei danni inimmaginabili fuori dal campo, la sua vicenda ha condizionato tutti"
23 dicembre 2019 22:17
Basile: "Spalletti preferisce allenare una big o andare in Premier. Iachini scelta dolorosa"
23 dicembre 2019 20:29
Pistocchi: "Mi dicono che il successore di Vincenzo Montella sia uno tra Iachini e Di Biagio"
21 dicembre 2019 21:38
Bucchioni: "Con Prandelli si andrebbe dritti in Serie B. Mi piacerebbe Petkovic almeno per sei mesi"
21 dicembre 2019 20:31
Iachini: "Concentrato sulla salvezza dell'Empoli. Orgoglioso della mia gavetta"
10 dicembre 2018 18:02
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