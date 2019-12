L’opinionista Bernardo Brovarone è stato intervistato a Radio Bruno Toscana sulla situazione della Fiorentina: “Questa squadra per valori tecnici non merita l’attuale posizione in classifica. C’è una grande responsabilità dei calciatori, penso che sia uno dei gruppi peggiori degli ultimi anni. Montella doveva essere mandato via prima. Sono preoccupato, non so se Iachini riuscirà a sistemare la squadra viola. Da molte partite abbiamo il terrore dell’avversario, diamo per scontato le sconfitte. La difesa e il centrocampo sulla carta sarebbero buoni, però ora sono inesistenti. La fine di tutto è stata la sconfitta con la Lazio e la discussione con squalifica a Ribery. Federico Chiesa ha fatto dei danni inimmaginabili fuori dal campo, la sua vicenda ha condizionato tutti. La dirigenza è stata troppo leggera, con lui, serviva più durezza”.