Notizie Bernardo Brovarone Fiorentina

Brovarone: “Brescianini e Fabbian sono sotto rendimento. Paratici sarà importante per ripartire”
12 maggio 2026 16:54
Brovarone: "Mi piace la praticità e il carattere infuocato di Vanoli. A gennaio serve un centrocampista difensivo"
10 novembre 2025 19:58
Brovarone: "Qualcosa di nuovo stasera si è visto, ma potevi vincere, Vanoli può essere la soluzione"
06 novembre 2025 21:06
Brovarone: "Gud al Genoa ha fatto solo una buona stagione, dovrebbe saltare gli uomini ma non lo fa mai"
16 ottobre 2025 21:13
Brovarone netto su Piccoli: "Non è un bomber, i numeri parlano chiaro: oltre alla forza non vedo altro"
13 ottobre 2025 20:17
Brovarone:" Calendario molto difficile, a Pisa serve vincere. Palladino? Raccontare gli spifferi non è il massimo"
26 settembre 2025 21:41
Brovarone consiglia: "Impazzisco per Cambiaghi. Se devo prendere Milik punto tutto su Cabral"
12 giugno 2023 19:02
Brovarone: "Finisce la stagione con un pareggio 'alla Iachini'. Sogno con Commisso, ma il tempo passa"
22 maggio 2021 23:14
Brovarone: "Stasera sono deluso. Contro l'Inter devi dare la vita"
05 febbraio 2021 22:59
Brovarone: "Pezzella è un problema. Milenkovic? Se trovi un Belotti che fa la sceneggiata..."
29 gennaio 2021 23:10
Brovarone: "Non mi sarebbe dispiaciuto Pulgar al posto di Valero"
03 gennaio 2021 17:09
Brovarone: "Vlahovic sta sempre isolato in fondo al campo"
19 dicembre 2020 17:22
Brovarone auspica una nuova formazione: "Mi piacerebbe tanto vederli schierati così.."
10 febbraio 2020 22:01
Brovarone: "Chiesa ha fatto dei danni inimmaginabili fuori dal campo, la sua vicenda ha condizionato tutti"
23 dicembre 2019 22:17
Brovarone messaggio a Commisso: "Prendi Simone Inzaghi, fai una buona squadra e chiudi per lo stadio, ovunque esso sia.."
20 dicembre 2019 16:50
Brovarone sicuro: "C’è un ragazzo a Firenze che ci toglierà dai problemi.."
10 dicembre 2019 13:46
Brovarone massacra Chiesa: "Peggio di Montolivo e Bernardeschi, loro due in confronto sono stati dei milord"
25 novembre 2019 11:25
Brovarone: "Le dichiarazioni di Nardella sono pesanti, sarebbe un duro colpo vedere costruito lo stadio a Campi"
11 ottobre 2019 20:32
Esclusiva Brovarone: "Chiesa massacrato ingiustamente, questa squadra può giocarsela con chiunque, anno prossimo decisivo"
02 ottobre 2018 16:11
Brovarone: "Carolei solo alla ricerca di popolarità. Ignorarlo la cosa migliore da fare"
01 maggio 2018 11:57
Archivio