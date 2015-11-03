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Notizie Bernardo Brovarone Fiorentina

Brovarone: “Brescianini e Fabbian sono sotto rendimento. Paratici sarà importante per ripartire”

12 maggio 2026 16:54

Brovarone: "Mi piace la praticità e il carattere infuocato di Vanoli. A gennaio serve un centrocampista difensivo"

10 novembre 2025 19:58

Brovarone: "Qualcosa di nuovo stasera si è visto, ma potevi vincere, Vanoli può essere la soluzione"

06 novembre 2025 21:06

Brovarone: "Gud al Genoa ha fatto solo una buona stagione, dovrebbe saltare gli uomini ma non lo fa mai"

16 ottobre 2025 21:13

Brovarone netto su Piccoli: "Non è un bomber, i numeri parlano chiaro: oltre alla forza non vedo altro"

13 ottobre 2025 20:17

Brovarone:" Calendario molto difficile, a Pisa serve vincere. Palladino? Raccontare gli spifferi non è il massimo"

26 settembre 2025 21:41

Brovarone consiglia: "Impazzisco per Cambiaghi. Se devo prendere Milik punto tutto su Cabral"

12 giugno 2023 19:02

Brovarone: "Finisce la stagione con un pareggio 'alla Iachini'. Sogno con Commisso, ma il tempo passa"

22 maggio 2021 23:14

Brovarone: "Stasera sono deluso. Contro l'Inter devi dare la vita"

05 febbraio 2021 22:59

Brovarone: "Pezzella è un problema. Milenkovic? Se trovi un Belotti che fa la sceneggiata..."

29 gennaio 2021 23:10

Brovarone: "Non mi sarebbe dispiaciuto Pulgar al posto di Valero"

03 gennaio 2021 17:09

Brovarone: "Vlahovic sta sempre isolato in fondo al campo"

19 dicembre 2020 17:22

Brovarone auspica una nuova formazione: "Mi piacerebbe tanto vederli schierati così.."

10 febbraio 2020 22:01

Brovarone: "Chiesa ha fatto dei danni inimmaginabili fuori dal campo, la sua vicenda ha condizionato tutti"

23 dicembre 2019 22:17

Brovarone messaggio a Commisso: "Prendi Simone Inzaghi, fai una buona squadra e chiudi per lo stadio, ovunque esso sia.."

20 dicembre 2019 16:50

Brovarone sicuro: "C’è un ragazzo a Firenze che ci toglierà dai problemi.."

10 dicembre 2019 13:46

Brovarone massacra Chiesa: "Peggio di Montolivo e Bernardeschi, loro due in confronto sono stati dei milord"

25 novembre 2019 11:25

Brovarone: "Le dichiarazioni di Nardella sono pesanti, sarebbe un duro colpo vedere costruito lo stadio a Campi"

11 ottobre 2019 20:32

Esclusiva Brovarone: "Chiesa massacrato ingiustamente, questa squadra può giocarsela con chiunque, anno prossimo decisivo"

02 ottobre 2018 16:11

Brovarone: "Carolei solo alla ricerca di popolarità. Ignorarlo la cosa migliore da fare"

01 maggio 2018 11:57

Brovarone: "I Della Valle non hanno mai raccontato la verità, ADV unico innocente. Pradè ha rubato i soldi o investito per la squadra?"

13 febbraio 2018 08:47

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