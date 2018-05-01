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Brovarone: "Carolei solo alla ricerca di popolarità. Ignorarlo la cosa migliore da fare"

Bernardo Brovarone intermediario e famoso opinionista ha parlato di Carolei alla famosa trasmissione " Viola Nel Cuore": "Questo ragazzo è una persona che è solo alla ricerca di pubblicità e non gli i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 maggio 2018 11:57
Brovarone: "Carolei solo alla ricerca di popolarità. Ignorarlo la cosa migliore da fare" -
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Bernardo Brovarone intermediario e famoso opinionista ha parlato di Carolei alla famosa trasmissione " Viola Nel Cuore": "Questo ragazzo è una persona che è solo alla ricerca di pubblicità e non gli importa se sia positiva oppure se sia negativa. Quello da fare è ignorarlo e non dargli importanza. Non so dove voglia andare a finire questo qua, anche se prende 10.000 like cosa gli viene. Mette in pericolo se stesso e rischia di prenderne per un minimo di popolarità, anche se dubito che a Firenze qualcuno gli faccia qualcosa. Non credo che la società Fiorentina possa intervenire per farlo smettere."

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