Notizie Carolei Fiorentina

Giudice dà ragione al tifoso viola, aveva minacciato Carolei dopo il riferimento ad Astori nel suo video
14 ottobre 2019 15:34
Nazione: assolto il tifoso viola che insultò lo youtuber Carolei. Dall'uscita infelice su Astori alla sentenza, la vicenda del provocatore juventino
14 ottobre 2019 11:24
L'offesa ad Astori di Carolei? Un tifoso viola denunciato per aver risposto alla provocazione
28 luglio 2018 17:25
Carolei: "Dopo il video contro Astori smetto di provocare fuori gli stadi"
05 maggio 2018 20:40
Brovarone: "Carolei solo alla ricerca di popolarità. Ignorarlo la cosa migliore da fare"
01 maggio 2018 11:57
Carolei chiede scusa al popolo viola e alla famiglia Astori dopo l'ironia sul capitano viola
01 maggio 2018 00:42
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