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Notizie Carolei Fiorentina

Giudice dà ragione al tifoso viola, aveva minacciato Carolei dopo il riferimento ad Astori nel suo video

14 ottobre 2019 15:34

Nazione: assolto il tifoso viola che insultò lo youtuber Carolei. Dall'uscita infelice su Astori alla sentenza, la vicenda del provocatore juventino

14 ottobre 2019 11:24

L'offesa ad Astori di Carolei? Un tifoso viola denunciato per aver risposto alla provocazione

28 luglio 2018 17:25

Carolei: "Dopo il video contro Astori smetto di provocare fuori gli stadi"

05 maggio 2018 20:40

Brovarone: "Carolei solo alla ricerca di popolarità. Ignorarlo la cosa migliore da fare"

01 maggio 2018 11:57

Carolei chiede scusa al popolo viola e alla famiglia Astori dopo l'ironia sul capitano viola

01 maggio 2018 00:42

Shock Carolei sulla Fiorentina: "Facciamo morire qualcun'altro per vincere contro il Napoli?"

28 aprile 2018 13:56

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