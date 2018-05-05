Carolei: "Dopo il video contro Astori smetto di provocare fuori gli stadi"
Nel suo canale youtube, Giacomo Carolei è tornato sullo sue vergognose dichiarazioni contro Astori e su cosa hanno comportato. Queste le sue parole: "Direi di calmarci tutti dopo quello che è successo...
A cura di Redazione Labaroviola
05 maggio 2018 20:40
Nel suo canale youtube, Giacomo Carolei è tornato sullo sue vergognose dichiarazioni contro Astori e su cosa hanno comportato. Queste le sue parole: "Direi di calmarci tutti dopo quello che è successo. La saga dello juventino fuori dagli stadi finisce ufficialmente qui. Anche prima era pericoloso fare quel tipo di video ma in qualche modo avevo continuato, adesso non posso proprio farne più. Non so cosa farò ma smetto sicuramente con questa serie."