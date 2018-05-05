Carolei: "Dopo il video contro Astori smetto di provocare fuori gli stadi"

Nel suo canale youtube, Giacomo Carolei è tornato sullo sue vergognose dichiarazioni contro Astori e su cosa hanno comportato. Queste le sue parole: "Direi di calmarci tutti dopo quello che è successo...

A cura di Redazione Labaroviola 05 maggio 2018 20:40

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