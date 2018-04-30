Carolei chiede scusa al popolo viola e alla famiglia Astori dopo l'ironia sul capitano viola

Chiede scusa Giacomo Carolei al popolo viola, a Firenze e alla famiglia Astori dopo l'ironia fuori luogo e irrispettosa nei confronti della Fiorentina e del capitano viola. Il giovane youtuber aveva d...

A cura di Redazione Labaroviola 01 maggio 2018 00:42

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