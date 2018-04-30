Carolei chiede scusa al popolo viola e alla famiglia Astori dopo l'ironia sul capitano viola
Chiede scusa Giacomo Carolei al popolo viola, a Firenze e alla famiglia Astori dopo l'ironia fuori luogo e irrispettosa nei confronti della Fiorentina e del capitano viola. Il giovane youtuber aveva d...
A cura di Redazione Labaroviola
01 maggio 2018 00:42
Chiede scusa Giacomo Carolei al popolo viola, a Firenze e alla famiglia Astori dopo l'ironia fuori luogo e irrispettosa nei confronti della Fiorentina e del capitano viola. Il giovane youtuber aveva detto frasi poco felici come “Fate un manifesto per Astori così vi tornano fuori le energie” oppure “Speriamo che voi vincete senza che muoia qualcun’altro. Voi vincete solo se muore qualcuno”.
Adesso sono arrivate le scuse in un video. Ecco il video di Carolei