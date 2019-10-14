Nazione: assolto il tifoso viola che insultò lo youtuber Carolei. Dall'uscita infelice su Astori alla sentenza, la vicenda del provocatore juventino

Assolto il tifoso viola che aveva insultato Giacomo Carolei: lo riporta La Nazione in edicola oggi. Nessun reato dunque all'indirizzo dello youtuber Giacomo Carolei, pratese e di fede juventina, al q...

Assolto il tifoso viola che aveva insultato Giacomo Carolei: lo riporta La Nazione in edicola oggi. Nessun reato dunque all'indirizzo dello youtuber Giacomo Carolei, pratese e di fede juventina, al quale un tifoso della Fiorentina di 19 anni promise sui social "due bastonate" se l'avesse incontrato. Il tifoso si era così espresso dopo che in un video Carolei, con la maglia della Juventus addosso, prima di Fiorentina-Napoli invitava i tifosi viola a non scansarsi facendo anche un'uscita infelice: "Guardiamo se vu vincete senza che moia qualcun altro....", chiaro riferimento alla scomparsa di Davide Astori. Per il Gip non sussiste alcun reato in quanto la minaccia è stata "vaga e comunque indirizzata a persona conosciuta solo sul web". Soddisfazione anche da parte del legale del tifoso, l'avvocato Neri Cappuggi: "Si chiude giustamente una vicenda grottesca iniziata da un provocatore seriale".