Labaro Viola

Notizie Tifoso Fiorentina

Follia a Napoli: il marito si arrabbia per un rigore mancato, la moglie lo accoltella per le parolacce

23 febbraio 2026 14:22

L'arbitro sospende Monza-Sassuolo, un tifoso neroverde è caduto dagli spalti, momenti di paura

28 gennaio 2024 16:54

Gasperini litiga con un tifoso e gli lancia un panino in macchina: "Vattene via str***o". Il video

28 febbraio 2023 12:43

Denunciato un ragazzo fiorentino di 20 anni per aver lanciato un oggetto ai tifosi della Juventus

05 marzo 2022 17:49

Invasore di campo picchiato con pugni e capelli tirati da steward a San Siro per Inter-Milan

07 febbraio 2022 13:54

Esulta al gol della Juventus, ma nel settore della Salernitana. Lo fanno uscire senza scarpe

02 dicembre 2021 22:54

Nazione: assolto il tifoso viola che insultò lo youtuber Carolei. Dall'uscita infelice su Astori alla sentenza, la vicenda del provocatore juventino

14 ottobre 2019 11:24

ACF: "Vicini alla famiglia del tifoso scomparso. Condanniamo ogni forma di mancato rispetto"

16 marzo 2019 13:27

Tessera del tifoso: si va verso l'abolizione. Malagò: "Incontro dopodomani"

03 agosto 2017 14:49

Archivio

Esplora l'archivio di Tifoso

Sett. 9
Sett. 4
Sett. 9
Sett. 9 Sett. 6
Sett. 48
Sett. 42 Sett. 11
Sett. 31