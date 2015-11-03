Notizie Tifoso Fiorentina

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Invasore di campo picchiato con pugni e capelli tirati da steward a San Siro per Inter-Milan
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Nazione: assolto il tifoso viola che insultò lo youtuber Carolei. Dall'uscita infelice su Astori alla sentenza, la vicenda del provocatore juventino
14 ottobre 2019 11:24
ACF: "Vicini alla famiglia del tifoso scomparso. Condanniamo ogni forma di mancato rispetto"
16 marzo 2019 13:27
Tessera del tifoso: si va verso l'abolizione. Malagò: "Incontro dopodomani"
03 agosto 2017 14:49
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