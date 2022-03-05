Denunciato un ragazzo fiorentino di 20 anni per aver lanciato un oggetto ai tifosi della Juventus
Il ragazzo è stato trovato dopo che la Digos ha visionato le immagini, l'episodio è accaduto tra il primo e il secondo tempo
Come scrive Firenze Today, mercoledì scorso, nel corso dell’incontro di calcio Fiorentina/Juventus, la polizia di Stato ha denunciato un tifoso viola per il reato di lancio di oggetti e materiale pericoloso in occasione di una manifestazione sportiva.
Si tratta di un incensurato fiorentino di 20 anni il quale, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della digos di Firenze, avrebbe lanciato un oggetto - verosimilmente un accendino - dalla curva Ferrovia verso il settore ospiti dello stadio.
Subito dopo l’episodio, avvenuto nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo della partita, la digos ha visionato le immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio riuscendo così ad identificare il 20enne ritenuto l’autore del gesto.
Il giovane è stato successivamente rintracciato dai poliziotti in curva Ferrovia. Nei suoi confronti il Questore della Provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha emesso un daspo di 1 anno, durante il quale non potrà accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio.
LA CONFERENZA STAMPA DI ITALIANO
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