Denunciato un ragazzo fiorentino di 20 anni per aver lanciato un oggetto ai tifosi della Juventus

Il ragazzo è stato trovato dopo che la Digos ha visionato le immagini, l'episodio è accaduto tra il primo e il secondo tempo

A cura di Redazione Labaroviola 05 marzo 2022 17:49

Firenze, stadio A.Franchi, 21.09.2021, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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