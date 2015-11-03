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Notizie Daspo Fiorentina

Scontri prima di Fiorentina-Montpellier: 32 Daspo e stangata della Questura ai tifosi viola

23 dicembre 2025 22:48

"Sei uno zingaro" a Vlahovic: Daspo per alcuni tifosi della Fiorentina dopo mesi di indagini

30 aprile 2025 22:33

La Questura ha firmato daspo di 3 e 4 anni per due tifosi della Fiorentina arrestati a San Gallo

31 ottobre 2024 13:45

100 daspo in arrivo per i tifosi del Milan fermati con coltelli e spranghe durante la trasferta a Firenze

24 ottobre 2024 11:40

Scontri prima di Salernitana-Fiorentina, 4 arresti e 10 anni di Daspo per 5 Ultras della Salernitana

16 maggio 2024 11:39

Fiorentina-Ferencvaros, arrivano i daspo per 10 ultras ungheresi per la rapina ad un tifoso viola

27 gennaio 2024 14:51

Confermato il Daspo per tifoso Fiorentina con maglia del Liverpool al Franchi contro la Juventus

05 giugno 2023 17:26

Ufficiale, Daspo per 171 tifosi della Juventus dopo cori razzisti a Lukaku in Coppa Italia

24 aprile 2023 17:58

Repubblica, striscione provocatorio contro la Fiorentina: il Tar della Toscana annulla il Daspo

23 febbraio 2023 09:50

Daspo per i tifosi dell'Empoli che hanno aggredito un tifoso della Fiorentina mentre prendeva caffè

11 febbraio 2023 22:18

Sembra una barzelletta, i tifosi della Juve si sono picchiati fra loro: emessi 30 Daspo

11 gennaio 2023 18:56

La Curva Fiesole: "Ci sarà coreografia spettacolare per far capire cosa possono togliere i DASPO"

21 ottobre 2022 20:49

Pubblica su TikTok video del coro antisemita contro la Fiorentina. Daspo per tifoso della Juventus

10 settembre 2022 14:54

Un allenatore di calcio e un signore di 70 anni, 2 Daspo per la lite con Spalletti dopo Fiorentina-Napoli

30 agosto 2022 17:21

Daspo per i due tifosi della Juventus che sono partiti in macchina verso Firenze per mettere striscione

20 maggio 2022 16:15

Daspo per quattro tifosi dell'Empoli, hanno lanciati petardi dall'autobus per le strade di Firenze

09 aprile 2022 18:18

Denunciato un ragazzo fiorentino di 20 anni per aver lanciato un oggetto ai tifosi della Juventus

05 marzo 2022 17:49

Il questore di Firenze emette 18 daspo a tifosi dell'Inter, avevano mazze e bastoni per scontri

22 settembre 2021 14:50

(FOTO): i tifosi viola si schierano con uno striscione "No alle firme per le partite a porte chiuse"

24 giugno 2020 00:16

LA FIESOLE TUONA: "ECCO PERCHÈ SIAMO STATI INGIUSTAMENTE PUNITI"

11 maggio 2018 13:00

Protesta Fiesole: emergono le motivazioni per le venti diffide

11 maggio 2018 11:05

Tifosi Fiesole multati per striscioni offensivi, la Questura: "Rischio Daspo oltre a pena pecuniaria"

01 dicembre 2017 16:27

DASPO, 13 viola trovati con caschi e bastoni. Per loro..

11 aprile 2016 17:51

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