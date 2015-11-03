Notizie Daspo Fiorentina

Scontri prima di Fiorentina-Montpellier: 32 Daspo e stangata della Questura ai tifosi viola
23 dicembre 2025 22:48
"Sei uno zingaro" a Vlahovic: Daspo per alcuni tifosi della Fiorentina dopo mesi di indagini
30 aprile 2025 22:33
La Questura ha firmato daspo di 3 e 4 anni per due tifosi della Fiorentina arrestati a San Gallo
31 ottobre 2024 13:45
100 daspo in arrivo per i tifosi del Milan fermati con coltelli e spranghe durante la trasferta a Firenze
24 ottobre 2024 11:40
Scontri prima di Salernitana-Fiorentina, 4 arresti e 10 anni di Daspo per 5 Ultras della Salernitana
16 maggio 2024 11:39
Fiorentina-Ferencvaros, arrivano i daspo per 10 ultras ungheresi per la rapina ad un tifoso viola
27 gennaio 2024 14:51
Confermato il Daspo per tifoso Fiorentina con maglia del Liverpool al Franchi contro la Juventus
05 giugno 2023 17:26
Ufficiale, Daspo per 171 tifosi della Juventus dopo cori razzisti a Lukaku in Coppa Italia
24 aprile 2023 17:58
Repubblica, striscione provocatorio contro la Fiorentina: il Tar della Toscana annulla il Daspo
23 febbraio 2023 09:50
Daspo per i tifosi dell'Empoli che hanno aggredito un tifoso della Fiorentina mentre prendeva caffè
11 febbraio 2023 22:18
Sembra una barzelletta, i tifosi della Juve si sono picchiati fra loro: emessi 30 Daspo
11 gennaio 2023 18:56
La Curva Fiesole: "Ci sarà coreografia spettacolare per far capire cosa possono togliere i DASPO"
21 ottobre 2022 20:49
Pubblica su TikTok video del coro antisemita contro la Fiorentina. Daspo per tifoso della Juventus
10 settembre 2022 14:54
Un allenatore di calcio e un signore di 70 anni, 2 Daspo per la lite con Spalletti dopo Fiorentina-Napoli
30 agosto 2022 17:21
Daspo per i due tifosi della Juventus che sono partiti in macchina verso Firenze per mettere striscione
20 maggio 2022 16:15
Daspo per quattro tifosi dell'Empoli, hanno lanciati petardi dall'autobus per le strade di Firenze
09 aprile 2022 18:18
Denunciato un ragazzo fiorentino di 20 anni per aver lanciato un oggetto ai tifosi della Juventus
05 marzo 2022 17:49
Il questore di Firenze emette 18 daspo a tifosi dell'Inter, avevano mazze e bastoni per scontri
22 settembre 2021 14:50
(FOTO): i tifosi viola si schierano con uno striscione "No alle firme per le partite a porte chiuse"
24 giugno 2020 00:16
LA FIESOLE TUONA: "ECCO PERCHÈ SIAMO STATI INGIUSTAMENTE PUNITI"
11 maggio 2018 13:00
Protesta Fiesole: emergono le motivazioni per le venti diffide
11 maggio 2018 11:05
Tifosi Fiesole multati per striscioni offensivi, la Questura: "Rischio Daspo oltre a pena pecuniaria"
01 dicembre 2017 16:27
DASPO, 13 viola trovati con caschi e bastoni. Per loro..
11 aprile 2016 17:51
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