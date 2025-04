“Sei uno zingaro” a Vlahovic: Daspo per alcuni tifosi della Fiorentina dopo mesi di indagini

Sono arrivati in queste ore i provvedimenti ufficiali contro alcuni tifosi della Fiorentina, protagonisti di cori razzisti durante la sfida contro la Juventus dello scorso 29 dicembre all’Allianz Stadium. In quell’occasione, la partita fu interrotta per due minuti dall’arbitro dopo che dal settore ospiti erano partiti insulti rivolti a Dusan Vlahovic, tra cui il coro “Sei uno zingaro”.

Grazie alle riprese del sistema di videosorveglianza, gli autori sono stati identificati e colpiti da Daspo, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive. A distanza di mesi, arriva così la risposta concreta delle autorità contro ogni forma di razzismo negli stadi.