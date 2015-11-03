Notizie Allianz Stadium Fiorentina

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"Sei uno zingaro" a Vlahovic: Daspo per alcuni tifosi della Fiorentina dopo mesi di indagini

30 aprile 2025 22:33

Paratici lascia la Juventus dopo 11 stagioni. Si preannuncia una rivoluzione in casa bianconera

26 maggio 2021 16:53

22 milioni pagati in un'unica tranche per la Mercafir. Impatto finanziario più pesante dello Stadium...

13 febbraio 2020 11:52

Tifoso Juve inibito 5 anni dall'Allianz Stadium. Aveva mimato aereo Superga durante il derby..

07 maggio 2019 23:16

Montella(SALA STAMPA): "Oggi non abbiamo mai sofferto la Juve. Prendiamo tutto il positivo per giovedì.. "

20 aprile 2019 22:40

La Juventus è l'unica squadra italiana imbattutta in casa all'Allianz Stadium...

20 aprile 2019 15:59

Juventus-Fiorentina, aperta la vendita libera per i tagliandi della gara di campionato del 20 aprile…

10 aprile 2019 14:25

Fiorentina Women's, biglietti gratuiti per la gara scudetto contro la Juventus Women all'Alliaz Arena

18 marzo 2019 11:50

Media spagnoli: Simeone sarà multato dall'UEFA per l'esultanza con la Juve. Il dettaglio della sanzione

08 marzo 2019 00:31

Bernardeschi non convocato per il Barcellona, affaticamento muscolare o 'punizione'?

21 novembre 2017 19:46

Juventus-Fiorentina: denunciato un tifoso Viola e due bianconeri, i dettagli...

22 settembre 2017 15:26

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