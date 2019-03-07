Media spagnoli: Simeone sarà multato dall'UEFA per l'esultanza con la Juve. Il dettaglio della sanzione

Diego Simeone se la cava con una multa, ma sarà regolarmente in panchina all'Allianz stadium contro la Juventus.L'anticipazione arriva dal media spagnolo AS.com, in attesa di comunicazioni ufficiali e...

Diego Simeone se la cava con una multa, ma sarà regolarmente in panchina all'Allianz stadium contro la Juventus.L'anticipazione arriva dal media spagnolo AS.com, in attesa di comunicazioni ufficiali e definitive da parte dell'UEFA: il Comitato di Controllo e Disciplina ha infatti deciso di comminare una multa al tecnico dell'Atletico Madrid dell'ammontare di 20 mila euro di per l'esultanza al Wanda Metropolitano. Nessun turno di squalifica, però, per il Cholo in vista della gara di ritorno del 12 marzo.

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