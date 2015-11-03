Notizie Uefa Fiorentina

Corriere Fiorentino: “Funaro nella sede UEFA per illustrare i lavori del Franchi ma manca il cronoprogramma”
18 novembre 2025 09:31
De Laurentiis furioso con Uefa e Fifa: "Le Nazionali devono risarcire i club se i giocatori si fanno male."
14 novembre 2025 22:14
La UEFA è pronta a sospendere Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali. Prossima settimana la decisione
25 settembre 2025 18:47
Il Fatto Quotidiano: "Guerra tra Uefa e Serie A per Milan-Como in Australia, operazione da 12 milioni di euro"
19 settembre 2025 12:01
Ranking UEFA: Italia riparte nella corsa al 5° slot Champions. Inedita leadership condivisa da Cipro e Danimarca
18 settembre 2025 10:53
Lista Uefa della Fiorentina per i playoff di Conference League: ci sono Beltran e Fortini
18 agosto 2025 19:20
Ucciso a Gaza il 'Pelé palestinese', Salah all'UEFA: "Potete dirci come è morto, dove e perché?"
10 agosto 2025 22:37
Tifosi del Crystal Palace furiosi per la retrocessione in Conference, hanno protestato sotto la sede Uefa
23 luglio 2025 12:29
Repubblica svela: "Candidatura Franchi per Euro 2032? Martedì incontro tra comune, Fiorentina e UEFA"
12 luglio 2025 08:46
Lione e Crystal Palace con la stessa proprietà: la UEFA manda in Conference gli inglesi. Nottingham in EL?
11 luglio 2025 17:51
La Roma graziata sul Fair Play finanziario: multa della UEFA da 3 milioni. Nessuna restrizione sul mercato
04 luglio 2025 19:18
Previsioni ricavi UEFA: in Champions si dividono 2,4 mld, alla Conference solo le briciole
23 giugno 2025 23:11
La UEFA studia un nuovo regolamento per le coppe europee: niente più tempi supplementari
24 aprile 2025 12:10
Commisso, 43esima presenza della sua Fiorentina in gare UEFA, superato Cognigni
10 aprile 2025 09:06
Dalla Premier, arbitro Coote sospeso fino al 2026: offese a Klopp e sospetta assunzione di stupefacenti
28 febbraio 2025 17:03
5 squadre in Champions? Serve un miracolo: pieno bottino agli ottavi e flop Barça-Betis per riparlarne
21 febbraio 2025 17:07
Milan, Sottil fuori dalla lista UEFA: ci sono invece Walker, Gimenez e Joao Felix
06 febbraio 2025 21:52
Ranking Uefa, l'Italia sorpassa il Portogallo: il quinto posto in campionato potrebbe valere la Champions
27 novembre 2024 14:00
Ufficiale, Uefa punisce la Fiorentina con multa, 2 trasferte vietate e risarcimento per i fatti di San Gallo
30 ottobre 2024 19:30
Repubblica: “La Fiorentina ha rischiato lo 0-3 per i fumogeni lanciati in campo. Attesa sui provvedimenti UEFA”
25 ottobre 2024 09:40
Fumogeni e petardi dal settore ospiti, Biraghi va a parlare coi tifosi e riporta la calma
24 ottobre 2024 22:33
Marchetti (UEFA): "Calendario pieno tema sensibile, ma le rose sono ampie e ci sono più sostituzioni"
14 ottobre 2024 13:35
Maresca nei guai! La UEFA lo sospende dalla Champions League dopo la denuncia per minacce
30 settembre 2024 21:26
Castrovilli e l'esclusione dalle liste UEFA: "Nessun problema fisico, scelta condivisa con la Lazio"
06 settembre 2024 23:02
Fiorentina, entro mercoledì la consegna delle liste UEFA, possibili sorprese all'orizzonte
02 settembre 2024 22:32
La Fiorentina dovrà risarcire l'AEK Atene per danneggiamento e lancio di oggetti per la finale di Conference
17 giugno 2024 21:35
Ziliani: "Juve scatenata sul mercato? favole, in realtà non ha una lira e deve vendere i migliori"
08 giugno 2024 00:11
Vergogna ad Atene, tifosi della Fiorentina abbandonati a loro stessi nella Fans Zone dopo la partita
30 maggio 2024 11:28
UEFA, guida evento e regole dello stadio per la finale di Atene, niente alcol e sigarette di ogni tipo
20 maggio 2024 10:57
Marchetti (UEFA) conferma: “Se la Fiorentina vince la Conference e arriva all’8° posto, la nona va in Conference”
20 maggio 2024 08:22
UEFA, oggi riunione per valutare i potenziali rischi sulla sicurezza durante la finale di Atene
13 maggio 2024 10:41
Finale ad Atene ma rischio sicurezza. Domani riunione UEFA in Grecia: focus sull’ordine pubblico
12 maggio 2024 09:25
Con la qualificazione della Fiorentina alla finale di Conference League, l'Italia è 2° nel ranking Uefa
09 maggio 2024 16:56
Beltran rivela: "Batistuta a cena mi disse che la gente di Firenze mi avrebbe fatto impazzire"
02 maggio 2024 14:01
Calciatori e campionati europei infuriati per i calendari intasati di partite, chiesto un ultimatum alla FIFA
27 aprile 2024 15:36
La UEFA minaccia di escludere la Spagna da tutte le competizioni internazionali!
26 aprile 2024 22:44
Ceferin (UEFA): "Il calcio non può basarsi sui privilegi, ma solo sul merito sportivo"
27 marzo 2024 23:39
Conference, aumentano i ricavi per i club partecipanti: stanziati 50 milioni in più per i prossimi 3 anni
25 marzo 2024 16:12
Italia sempre prima nel ranking, Germania seconda e Inghilterra terza in risalita, quarta la Francia
15 marzo 2024 00:06
RANKING UEFA: La Fiorentina stasera può risultare decisiva per l'ipoteca del primo posto dell'Italia
14 marzo 2024 17:51
Inter eliminata e Borussia Dortmund passato, Germania guadagna punti nel ranking sull'Italia
14 marzo 2024 00:19
Fiorentina potenzialmente squadra italiana con più punti UEFA a fine anno: 0,946 expected points
13 marzo 2024 21:41
Guai Milan, Guardia di Finanza nella sede. Forti tensioni e intercettazioni. Rischiano esclusione UEFA
12 marzo 2024 17:23
Non c'è stato il pranzo Uefa tra Fiorentina e Maccabi, gli israeliani non hanno voluto per rispetto
07 marzo 2024 14:22
"Hanno imbrogliato e non devono fare il mondiale". De Laurentiis fa ricorso contro la Juventus
01 marzo 2024 16:07
La Superlega è pronta a fare causa alla Uefa chiedendo più di 3 miliardi di risarcimento
07 febbraio 2024 17:01
Lista UEFA Fiorentina: presenti Belotti e Faraoni, i nuovi acquisti. Unico assente Castrovilli
03 febbraio 2024 10:27
La Roma contraria alla Superlega: "Non appoggiamo in nessun modo questo progetto"
21 dicembre 2023 17:36
Uefa e Fifa rispondono duramente: "Chi farà la Superlega sarà fuori da ogni nostra competizione"
21 dicembre 2023 13:28
Ecco la Superlega, 60 club, retrocessioni e promozioni. Squadre anche in serie A, la Fiorentina...
21 dicembre 2023 12:36
Terremoto nel calcio, la Corte europea dà ragione alla Superlega: "Stop a monopolio di Uefa e Fifa"
21 dicembre 2023 10:10
L'Italia verso un posto in più in Champions League, il Bologna sogna e scrive: "Stop the Count"
14 dicembre 2023 16:57
Beltran fa magie in Conference Leagua, la UEFA lo candida come miglior giocatore e gol del turno
27 ottobre 2023 10:38
Scambio di doni tra Commisso e Ceferin: al Presidente della UEFA maglia storica della Fiorentina
11 ottobre 2023 18:28
Il nuovo stadio Franchi tra gli stadi indicati dalla FIGC dove si giocheranno gli Europei del 2032
10 ottobre 2023 16:43
Vergogna UEFA, prima condanna la Superlega, poi è pronta a creare la sua. Il via nel 2027
02 ottobre 2023 11:47
Repubblica, Jovic vicino all’addio con la Fiorentina. Ramadani l’ha proposto al Milan che ha preso tempo
22 agosto 2023 08:56
Euro2032, la candidatura di Italia e Turchia dà una spinta al Franchi per prendere i 55 milioni
29 luglio 2023 09:57
Adesso è ufficiale: la Fiorentina è in Conference League. La UEFA esclude la Juventus
28 luglio 2023 19:26
Tuttosport, Entro sabato la decisione della UEFA sulla Juventus: un anno di squalifica e niente ricorso
13 luglio 2023 12:21
Corriere dello Sport annuncia: "Decisione presa, Juventus esclusa dall'Europa. Al suo posto la Fiorentina"
09 luglio 2023 12:12
Padovan: "Ceferin allunga i tempi ed esclude la Juventus dalla prossima Champions. Danno Fiorentina"
07 luglio 2023 22:02
Gravina annuncia: "Decisone della UEFA sulla Juventus ci sarà a breve. Il clima è sereno"
07 luglio 2023 15:33
Bucciantini: "Uefa non è seria, la Fiorentina dovrebbe mettere una deadline al giorno del ritiro"
06 luglio 2023 19:37
Fiorentina in Conference? La sentenza UEFA sulla Juventus dovrebbe arrivare la prossima settimana
06 luglio 2023 09:14
La finale della prossima Conference League si giocherà ad Atene. UEFA cambia nome alla competizione
28 giugno 2023 18:16
Repubblica, la sentenza UEFA è molto vicina, si possono aprire vari scenari
26 giugno 2023 10:45
La Uefa fa sapere che in caso di esclusione della Juventus, sarà la Fiorentina a prenderne il posto
24 giugno 2023 22:22
Caso UEFA-Juventus, regna il caos. E la Fiorentina attende l'esito anche per il mercato
24 giugno 2023 09:13
Repubblica spaventa la Fiorentina: "Se la Juventus rinuncia alla Conference nessuna italiana ripescata"
23 giugno 2023 23:37
UEFA esclude l'Osasuna dalla Conference League ed il club non ci sta: "Forti con i deboli e deboli con i forti"
23 giugno 2023 18:50
Fiorentina in Conference? Tuttosport: "La Juve patteggia con la UEFA? Sul piatto c'è la rinuncia"
23 giugno 2023 08:55
La Uefa cambia e inserisce in ritardo il nome della Juventus tra le partecipanti alla prossima Conference. Cosa bolle in pentola
22 giugno 2023 21:58
Sul sito della Uefa la Juventus non è presente tra le squadre della Conference. Fiorentina ripescata?
22 giugno 2023 21:20
Juve fuori e Fiorentina in Conference? Entro fine mese la decisione. Mercato? 20 milioni dalla Conference
18 giugno 2023 09:34
Se la Uefa dovesse escludere la Juventus dalla Conference, non ci sarà ricorso dal club bianconero
15 giugno 2023 14:12
Entro pochi giorni la Fiorentina saprà decisione Uefa sulla Juventus. Se sarà esclusa, viola in Conference
13 giugno 2023 20:46
Oltre al danno anche la beffa? L'UEFA apre indagine per lancio oggetti e fumogeni tifosi Fiorentina
10 giugno 2023 18:24
Italiano: "Il secondo gol preso spesso si può evitare. Dispiace ma i ragazzi devono essere orgogliosi"
08 giugno 2023 21:35
La Juventus tenta il tutto per tutto per salvarsi: rinuncia alla Superlega per farsi perdonare dalla Uefa
06 giugno 2023 17:22
Cabral: "Il mio idolo era Ronaldo il Fenomeno. Guardo sempre i miei gol, è quello che so fare meglio"
04 giugno 2023 18:28
West Ham tornato a Londra, finito ritiro in Portogallo. Domani 'Media Day UEFA' come Fiorentina
01 giugno 2023 19:35
Sentite Bucchioni: "Roma vuole condizionare sempre arbitri, questo è Mourinho. Taylor non abituato"
01 giugno 2023 19:02
La Uefa non è l'Italia: la Juventus verso l'esclusione dalle coppe. La politica italiana non potrà far nulla
31 maggio 2023 12:10
Fiorentina continua a puntare sul Franchi: comunicato come sede anche nel prossimo anno in Europa
10 maggio 2023 19:02
Criscitiello: "In Italia la Juventus si salva grazie alla politica, mentre in Europa te la fanno pagare"
26 aprile 2023 17:55
Una bella notizia per la Fiorentina, Uefa decisa ad escludere la Juventus dall'Europa il prossimo anno
25 aprile 2023 00:44
La Fiorentina aiuta l'Italia. Vola il Ranking Uefa grazie alle coppa. Solo l'Inghilterra meglio quest'anno
20 aprile 2023 13:48
Grande errore arbitrale in favore del Milan e contro il Napoli. Arbitro e Var non vedono un rigore netto
18 aprile 2023 22:04
Lech Poznan-Fiorentina sarà arbitrata da Irfan Pejlto. Tre italiane incontrate, solo la Juventus ha vinto
11 aprile 2023 19:03
Gravina è il nuovo vicepresidente dell'UEFA: "Ringrazio Ceferin per l'incarico, segnale di fiducia"
05 aprile 2023 18:24
Biasin sul pugno a Bianco: "Punire Sivasspor con turno a porte chiuse ridicolo da parte del UEFA"
01 aprile 2023 15:40
Nessun pugno duro della UEFA per l'aggressione a Bianco: un turno a porte chiuse per il Sivasspor
30 marzo 2023 18:15
Altri guai in arrivo per la Juventus? La UEFA ha aperto le indagini dopo l'inchiesta Prisma
25 marzo 2023 15:00
Nazione, la Fiorentina non può traslocare a Modena: manca un giusto sistema di illuminazione
25 marzo 2023 09:33
Bianco aggredito, la UEFA ha aperto un’inchiesta. Sivasspor? Ipotesi squalifica del campo in Europa
18 marzo 2023 09:28
Sarri si scaglia contro Lega e UEFA: "C'è ipocrisia. Mettono le liste e poi fanno giocare ogni 3 giorni, follia"
15 marzo 2023 19:40
L'UEFA celebra Gabriel Batistuta: 23 anni fa l'eurogol dell'argentino al Manchester United
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Sentite De Laurentiis: "Basta competizioni UEFA, chi vuole fare la Conference? Serve un campionato europeo"
02 marzo 2023 18:19
Agnelli: "Dopo Superlega nessun problema con Ceferin, ha giurato di prendersi cura di mia figlia"
25 febbraio 2023 19:53
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