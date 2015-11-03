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Notizie Uefa Fiorentina

Corriere Fiorentino: “Funaro nella sede UEFA per illustrare i lavori del Franchi ma manca il cronoprogramma”

18 novembre 2025 09:31

De Laurentiis furioso con Uefa e Fifa: "Le Nazionali devono risarcire i club se i giocatori si fanno male."

14 novembre 2025 22:14

La UEFA è pronta a sospendere Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali. Prossima settimana la decisione

25 settembre 2025 18:47

Il Fatto Quotidiano: "Guerra tra Uefa e Serie A per Milan-Como in Australia, operazione da 12 milioni di euro"

19 settembre 2025 12:01

Ranking UEFA: Italia riparte nella corsa al 5° slot Champions. Inedita leadership condivisa da Cipro e Danimarca

18 settembre 2025 10:53

Lista Uefa della Fiorentina per i playoff di Conference League: ci sono Beltran e Fortini

18 agosto 2025 19:20

Ucciso a Gaza il 'Pelé palestinese', Salah all'UEFA: "Potete dirci come è morto, dove e perché?"

10 agosto 2025 22:37

Tifosi del Crystal Palace furiosi per la retrocessione in Conference, hanno protestato sotto la sede Uefa

23 luglio 2025 12:29

Repubblica svela: "Candidatura Franchi per Euro 2032? Martedì incontro tra comune, Fiorentina e UEFA"

12 luglio 2025 08:46

Lione e Crystal Palace con la stessa proprietà: la UEFA manda in Conference gli inglesi. Nottingham in EL?

11 luglio 2025 17:51

La Roma graziata sul Fair Play finanziario: multa della UEFA da 3 milioni. Nessuna restrizione sul mercato

04 luglio 2025 19:18

Previsioni ricavi UEFA: in Champions si dividono 2,4 mld, alla Conference solo le briciole

23 giugno 2025 23:11

La UEFA studia un nuovo regolamento per le coppe europee: niente più tempi supplementari

24 aprile 2025 12:10

Commisso, 43esima presenza della sua Fiorentina in gare UEFA, superato Cognigni

10 aprile 2025 09:06

Dalla Premier, arbitro Coote sospeso fino al 2026: offese a Klopp e sospetta assunzione di stupefacenti

28 febbraio 2025 17:03

5 squadre in Champions? Serve un miracolo: pieno bottino agli ottavi e flop Barça-Betis per riparlarne

21 febbraio 2025 17:07

Milan, Sottil fuori dalla lista UEFA: ci sono invece Walker, Gimenez e Joao Felix

06 febbraio 2025 21:52

Ranking Uefa, l'Italia sorpassa il Portogallo: il quinto posto in campionato potrebbe valere la Champions

27 novembre 2024 14:00

Ufficiale, Uefa punisce la Fiorentina con multa, 2 trasferte vietate e risarcimento per i fatti di San Gallo

30 ottobre 2024 19:30

Repubblica: “La Fiorentina ha rischiato lo 0-3 per i fumogeni lanciati in campo. Attesa sui provvedimenti UEFA”

25 ottobre 2024 09:40

Fumogeni e petardi dal settore ospiti, Biraghi va a parlare coi tifosi e riporta la calma

24 ottobre 2024 22:33

Marchetti (UEFA): "Calendario pieno tema sensibile, ma le rose sono ampie e ci sono più sostituzioni"

14 ottobre 2024 13:35

Maresca nei guai! La UEFA lo sospende dalla Champions League dopo la denuncia per minacce

30 settembre 2024 21:26

Castrovilli e l'esclusione dalle liste UEFA: "Nessun problema fisico, scelta condivisa con la Lazio"

06 settembre 2024 23:02

Fiorentina, entro mercoledì la consegna delle liste UEFA, possibili sorprese all'orizzonte

02 settembre 2024 22:32

La Fiorentina dovrà risarcire l'AEK Atene per danneggiamento e lancio di oggetti per la finale di Conference

17 giugno 2024 21:35

Ziliani: "Juve scatenata sul mercato? favole, in realtà non ha una lira e deve vendere i migliori"

08 giugno 2024 00:11

Vergogna ad Atene, tifosi della Fiorentina abbandonati a loro stessi nella Fans Zone dopo la partita

30 maggio 2024 11:28

UEFA, guida evento e regole dello stadio per la finale di Atene, niente alcol e sigarette di ogni tipo

20 maggio 2024 10:57

Marchetti (UEFA) conferma: “Se la Fiorentina vince la Conference e arriva all’8° posto, la nona va in Conference”

20 maggio 2024 08:22

UEFA, oggi riunione per valutare i potenziali rischi sulla sicurezza durante la finale di Atene

13 maggio 2024 10:41

Finale ad Atene ma rischio sicurezza. Domani riunione UEFA in Grecia: focus sull’ordine pubblico 

12 maggio 2024 09:25

Con la qualificazione della Fiorentina alla finale di Conference League, l'Italia è 2° nel ranking Uefa

09 maggio 2024 16:56

Beltran rivela: "Batistuta a cena mi disse che la gente di Firenze mi avrebbe fatto impazzire"

02 maggio 2024 14:01

Calciatori e campionati europei infuriati per i calendari intasati di partite, chiesto un ultimatum alla FIFA

27 aprile 2024 15:36

La UEFA minaccia di escludere la Spagna da tutte le competizioni internazionali!

26 aprile 2024 22:44

Ceferin (UEFA): "Il calcio non può basarsi sui privilegi, ma solo sul merito sportivo"

27 marzo 2024 23:39

Conference, aumentano i ricavi per i club partecipanti: stanziati 50 milioni in più per i prossimi 3 anni

25 marzo 2024 16:12

Italia sempre prima nel ranking, Germania seconda e Inghilterra terza in risalita, quarta la Francia

15 marzo 2024 00:06

RANKING UEFA: La Fiorentina stasera può risultare decisiva per l'ipoteca del primo posto dell'Italia

14 marzo 2024 17:51

Inter eliminata e Borussia Dortmund passato, Germania guadagna punti nel ranking sull'Italia

14 marzo 2024 00:19

Fiorentina potenzialmente squadra italiana con più punti UEFA a fine anno: 0,946 expected points

13 marzo 2024 21:41

Guai Milan, Guardia di Finanza nella sede. Forti tensioni e intercettazioni. Rischiano esclusione UEFA

12 marzo 2024 17:23

Non c'è stato il pranzo Uefa tra Fiorentina e Maccabi, gli israeliani non hanno voluto per rispetto

07 marzo 2024 14:22

"Hanno imbrogliato e non devono fare il mondiale". De Laurentiis fa ricorso contro la Juventus

01 marzo 2024 16:07

La Superlega è pronta a fare causa alla Uefa chiedendo più di 3 miliardi di risarcimento

07 febbraio 2024 17:01

Lista UEFA Fiorentina: presenti Belotti e Faraoni, i nuovi acquisti. Unico assente Castrovilli

03 febbraio 2024 10:27

La Roma contraria alla Superlega: "Non appoggiamo in nessun modo questo progetto"

21 dicembre 2023 17:36

Uefa e Fifa rispondono duramente: "Chi farà la Superlega sarà fuori da ogni nostra competizione"

21 dicembre 2023 13:28

Ecco la Superlega, 60 club, retrocessioni e promozioni. Squadre anche in serie A, la Fiorentina...

21 dicembre 2023 12:36

Terremoto nel calcio, la Corte europea dà ragione alla Superlega: "Stop a monopolio di Uefa e Fifa"

21 dicembre 2023 10:10

L'Italia verso un posto in più in Champions League, il Bologna sogna e scrive: "Stop the Count"

14 dicembre 2023 16:57

Beltran fa magie in Conference Leagua, la UEFA lo candida come miglior giocatore e gol del turno

27 ottobre 2023 10:38

Scambio di doni tra Commisso e Ceferin: al Presidente della UEFA maglia storica della Fiorentina

11 ottobre 2023 18:28

Il nuovo stadio Franchi tra gli stadi indicati dalla FIGC dove si giocheranno gli Europei del 2032

10 ottobre 2023 16:43

Vergogna UEFA, prima condanna la Superlega, poi è pronta a creare la sua. Il via nel 2027

02 ottobre 2023 11:47

Repubblica, Jovic vicino all’addio con la Fiorentina. Ramadani l’ha proposto al Milan che ha preso tempo 

22 agosto 2023 08:56

Euro2032, la candidatura di Italia e Turchia dà una spinta al Franchi per prendere i 55 milioni

29 luglio 2023 09:57

Adesso è ufficiale: la Fiorentina è in Conference League. La UEFA esclude la Juventus

28 luglio 2023 19:26

Tuttosport, Entro sabato la decisione della UEFA sulla Juventus: un anno di squalifica e niente ricorso

13 luglio 2023 12:21

Corriere dello Sport annuncia: "Decisione presa, Juventus esclusa dall'Europa. Al suo posto la Fiorentina"

09 luglio 2023 12:12

Padovan: "Ceferin allunga i tempi ed esclude la Juventus dalla prossima Champions. Danno Fiorentina"

07 luglio 2023 22:02

Gravina annuncia: "Decisone della UEFA sulla Juventus ci sarà a breve. Il clima è sereno"

07 luglio 2023 15:33

Bucciantini: "Uefa non è seria, la Fiorentina dovrebbe mettere una deadline al giorno del ritiro"

06 luglio 2023 19:37

Fiorentina in Conference? La sentenza UEFA sulla Juventus dovrebbe arrivare la prossima settimana 

06 luglio 2023 09:14

La finale della prossima Conference League si giocherà ad Atene. UEFA cambia nome alla competizione

28 giugno 2023 18:16

Repubblica, la sentenza UEFA è molto vicina, si possono aprire vari scenari

26 giugno 2023 10:45

La Uefa fa sapere che in caso di esclusione della Juventus, sarà la Fiorentina a prenderne il posto

24 giugno 2023 22:22

Caso UEFA-Juventus, regna il caos. E la Fiorentina attende l'esito anche per il mercato

24 giugno 2023 09:13

Repubblica spaventa la Fiorentina: "Se la Juventus rinuncia alla Conference nessuna italiana ripescata"

23 giugno 2023 23:37

UEFA esclude l'Osasuna dalla Conference League ed il club non ci sta: "Forti con i deboli e deboli con i forti"

23 giugno 2023 18:50

Fiorentina in Conference? Tuttosport: "La Juve patteggia con la UEFA? Sul piatto c'è la rinuncia"

23 giugno 2023 08:55

La Uefa cambia e inserisce in ritardo il nome della Juventus tra le partecipanti alla prossima Conference. Cosa bolle in pentola

22 giugno 2023 21:58

Sul sito della Uefa la Juventus non è presente tra le squadre della Conference. Fiorentina ripescata?

22 giugno 2023 21:20

Juve fuori e Fiorentina in Conference? Entro fine mese la decisione. Mercato? 20 milioni dalla Conference

18 giugno 2023 09:34

Se la Uefa dovesse escludere la Juventus dalla Conference, non ci sarà ricorso dal club bianconero

15 giugno 2023 14:12

Entro pochi giorni la Fiorentina saprà decisione Uefa sulla Juventus. Se sarà esclusa, viola in Conference

13 giugno 2023 20:46

Oltre al danno anche la beffa? L'UEFA apre indagine per lancio oggetti e fumogeni tifosi Fiorentina

10 giugno 2023 18:24

Italiano: "Il secondo gol preso spesso si può evitare. Dispiace ma i ragazzi devono essere orgogliosi"

08 giugno 2023 21:35

La Juventus tenta il tutto per tutto per salvarsi: rinuncia alla Superlega per farsi perdonare dalla Uefa

06 giugno 2023 17:22

Cabral: "Il mio idolo era Ronaldo il Fenomeno. Guardo sempre i miei gol, è quello che so fare meglio"

04 giugno 2023 18:28

West Ham tornato a Londra, finito ritiro in Portogallo. Domani 'Media Day UEFA' come Fiorentina

01 giugno 2023 19:35

Sentite Bucchioni: "Roma vuole condizionare sempre arbitri, questo è Mourinho. Taylor non abituato"

01 giugno 2023 19:02

La Uefa non è l'Italia: la Juventus verso l'esclusione dalle coppe. La politica italiana non potrà far nulla

31 maggio 2023 12:10

Fiorentina continua a puntare sul Franchi: comunicato come sede anche nel prossimo anno in Europa

10 maggio 2023 19:02

Criscitiello: "In Italia la Juventus si salva grazie alla politica, mentre in Europa te la fanno pagare"

26 aprile 2023 17:55

Una bella notizia per la Fiorentina, Uefa decisa ad escludere la Juventus dall'Europa il prossimo anno

25 aprile 2023 00:44

La Fiorentina aiuta l'Italia. Vola il Ranking Uefa grazie alle coppa. Solo l'Inghilterra meglio quest'anno

20 aprile 2023 13:48

Grande errore arbitrale in favore del Milan e contro il Napoli. Arbitro e Var non vedono un rigore netto

18 aprile 2023 22:04

Lech Poznan-Fiorentina sarà arbitrata da Irfan Pejlto. Tre italiane incontrate, solo la Juventus ha vinto

11 aprile 2023 19:03

Gravina è il nuovo vicepresidente dell'UEFA: "Ringrazio Ceferin per l'incarico, segnale di fiducia"

05 aprile 2023 18:24

Biasin sul pugno a Bianco: "Punire Sivasspor con turno a porte chiuse ridicolo da parte del UEFA"

01 aprile 2023 15:40

Nessun pugno duro della UEFA per l'aggressione a Bianco: un turno a porte chiuse per il Sivasspor

30 marzo 2023 18:15

Altri guai in arrivo per la Juventus? La UEFA ha aperto le indagini dopo l'inchiesta Prisma

25 marzo 2023 15:00

Nazione, la Fiorentina non può traslocare a Modena: manca un giusto sistema di illuminazione 

25 marzo 2023 09:33

Bianco aggredito, la UEFA ha aperto un’inchiesta. Sivasspor? Ipotesi squalifica del campo in Europa 

18 marzo 2023 09:28

Sarri si scaglia contro Lega e UEFA: "C'è ipocrisia. Mettono le liste e poi fanno giocare ogni 3 giorni, follia"

15 marzo 2023 19:40

L'UEFA celebra Gabriel Batistuta: 23 anni fa l'eurogol dell'argentino al Manchester United

15 marzo 2023 18:46

Sentite De Laurentiis: "Basta competizioni UEFA, chi vuole fare la Conference? Serve un campionato europeo"

02 marzo 2023 18:19

Agnelli: "Dopo Superlega nessun problema con Ceferin, ha giurato di prendersi cura di mia figlia"

25 febbraio 2023 19:53

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