UEFA, oggi riunione per valutare i potenziali rischi sulla sicurezza durante la finale di Atene

Manca poco alla finale di Atene: l’attesa per la finale di Conference è palpabile tra i tifosi viola e non solo. Lo riporta La Nazione, svelando che oggi è prevista una riunione operativa presso la sede dell’ultimo atto tra Fiorentina e Olympiacos, che vedrà la partecipazione della UEFA e alcuni rappresentanti del Ministero dell’Interno per valutare i potenziali rischi legati alla presenza di tifoserie di terze squadre (inclusi i rivali storici del Panathinaikos) durante la giornata del 29 maggio.

È necessario risolvere la questione dei tifosi dell’AEK Atene, che non sembrano affatto inclini ad accogliere quelli dell’Olympiakos nel proprio stadio, come era prevedibile. Nel frattempo, la Fiorentina rimane in attesa: il club viola non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione e sta valutando le prossime mosse. Attualmente, come riporta La Nazione, è improbabile che la sede della finale venga cambiata. Tuttavia, se dovessero emergere criticità insormontabili, si potrebbe eventualmente considerare un cambio di stadio.

Riguardo i biglietti: l’Associazione Centro Coordinamento Viola Club ha annunciato la preparazione del terzo volo charter, anche se alla fine saranno almeno una decina (con partenze anche da Bergamo) e tutti partiranno da fuori regione. Su ogni volo potranno viaggiare fino a 175 tifosi (con un costo che varia dai 440 ai 480 euro). La vendita dei biglietti inizia oggi alle 11, con la priorità data agli abbonati PRO. Mercoledì sarà consentito l’acquisto anche agli abbonati EASY. A partire da venerdì, la vendita sarà aperta a tutti, anche se è richiesta la tessera InViola. Lo riporta La Nazione.

