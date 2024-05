Gazzetta: “Nessun rinnovo automatico per Bonaventura, impossibile soddisfare la clausola presenze”

Nessun rinnovo automatico per Giacomo Bonaventura. Questa mattina lo riporta la Gazzetta dello Sport, che analizza la situazione del numero cinque della Fiorentina. Il giocatore, il cui contratto scade il prossimo giugno, è vincolato da una clausola precisa: il suo contratto verrà automaticamente rinnovato se giocherà almeno il 70% delle partite stagionali della Fiorentina.

Tuttavia, per soddisfare il requisito delle ‘presenze’, Bonaventura deve aver giocato almeno 45 minuti in una partita; per raggiungere questo obiettivo, Jack dovrebbe partecipare a un totale di 40 partite durante la stagione. Attualmente è fermo a 35 partite e, con solamente 5 incontri rimanenti tra il campionato e la finale di Conference, e considerando anche la sua condizione fisica non ancora ottimale che lo ha tenuto fuori dal ritorno contro il Club Brugge, raggiungere l’obiettivo sembra praticamente impossibile. È importante ricordare che anche se Bonaventura fosse convocato per la partita di oggi, ma probabilmente disponibile solo per essere in panchina, anche se dovesse raggiungere la ‘quota 70%’, non avrebbe comunque la sicurezza di rimanere, ma dovrebbe comunque discutere il suo futuro con la società viola.

