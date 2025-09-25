La UEFA è pronta a sospendere Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali. Prossima settimana la decisione
Secondo il quotidiano britannico, la prossima settimana sarà decisiva per la decisione sull’esclusione di Israele da tutte le competizioni.
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2025 18:47
Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Il Times, la prossima settimana ci sarà una riunione del massimo organismo del calcio europeo per valutare l’esclusione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali che troverebbe maggioranza favorevole. Notizia che inciderebbe anche sulle prossime qualificazioni ai mondiali e che interessa la nostra nazionale visto che la squadra Israeliana dovrebbe affrontare l’Italia a Udine il prossimo 14 ottobre.