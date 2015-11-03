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Notizie Israele Fiorentina

Piccoli, esordio Azzurro e occasione viola: da Gattuso a Pioli per prendersi la Fiorentina

15 ottobre 2025 00:03

Italia ai playoff mondiali: 3-0 ad Israele senza Kean, ma la serata è segnata da scontri e feriti

14 ottobre 2025 23:07

La UEFA è pronta a sospendere Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali. Prossima settimana la decisione

25 settembre 2025 18:47

Gravina: "Se non giochiamo contro Israele non andiamo al Mondiale. Siamo vicini ai bambini"

15 settembre 2025 13:12

Zazzaroni: "Kean non sembrava centratissimo, ma mi ha fatto ricredere con una prova unica"

09 settembre 2025 18:32

Kean, cuore azzurro: “Abbiamo dato tutto. Siamo forti, crediamo alla qualificazione”

08 settembre 2025 23:25

Italia da impazzire: 5-4 a Israele, vittoria thriller nel recupero. Doppietta di Kean

08 settembre 2025 22:57

Probabile formazione Italia: Gattuso va verso il 4-3-3, Kean potrebbe giocare da esterno

08 settembre 2025 11:40

Ucciso a Gaza il 'Pelé palestinese', Salah all'UEFA: "Potete dirci come è morto, dove e perché?"

10 agosto 2025 22:37

Nations League: gli azzurri non si fermano, 4-1 ad Israele e primo posto nel girone

14 ottobre 2024 23:06

Kean: "Mi piace far parlare il campo, Palladino conta su di me e Spalletti mi da fiducia"

09 settembre 2024 23:25

Kean non si ferma più, segna anche in Nazionale e guida gli azzurri alla vittoria con Israele

09 settembre 2024 22:46

Kean titolare nell'Italia, al suo fianco Raspadori. Il modulo è un 3-5-2. La formazione ufficiale

09 settembre 2024 20:02

Nessun problema per i tifosi della Curva Fiesole, sono entrati tutti regolarmente allo stadio

14 marzo 2024 19:08

Tragedia a Gaza: la leggenda palestinese Barakat ucciso in un bombardamento

11 marzo 2024 23:04

La Curva Fiesole si schiera: "Gestione repressiva in vista del Maccabi. Entriamo allo stadio dopo le 18:15"

11 marzo 2024 19:54

Fiorentina-Maccabi verrà giocata regolarmente a porte aperte allo stadio Franchi. Non ci saranno le porte chiuse

01 marzo 2024 19:12

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