Notizie Israele Fiorentina

Piccoli, esordio Azzurro e occasione viola: da Gattuso a Pioli per prendersi la Fiorentina
15 ottobre 2025 00:03
Italia ai playoff mondiali: 3-0 ad Israele senza Kean, ma la serata è segnata da scontri e feriti
14 ottobre 2025 23:07
La UEFA è pronta a sospendere Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali. Prossima settimana la decisione
25 settembre 2025 18:47
Gravina: "Se non giochiamo contro Israele non andiamo al Mondiale. Siamo vicini ai bambini"
15 settembre 2025 13:12
Zazzaroni: "Kean non sembrava centratissimo, ma mi ha fatto ricredere con una prova unica"
09 settembre 2025 18:32
Kean, cuore azzurro: “Abbiamo dato tutto. Siamo forti, crediamo alla qualificazione”
08 settembre 2025 23:25
Italia da impazzire: 5-4 a Israele, vittoria thriller nel recupero. Doppietta di Kean
08 settembre 2025 22:57
Probabile formazione Italia: Gattuso va verso il 4-3-3, Kean potrebbe giocare da esterno
08 settembre 2025 11:40
Ucciso a Gaza il 'Pelé palestinese', Salah all'UEFA: "Potete dirci come è morto, dove e perché?"
10 agosto 2025 22:37
Nations League: gli azzurri non si fermano, 4-1 ad Israele e primo posto nel girone
14 ottobre 2024 23:06
Kean: "Mi piace far parlare il campo, Palladino conta su di me e Spalletti mi da fiducia"
09 settembre 2024 23:25
Kean non si ferma più, segna anche in Nazionale e guida gli azzurri alla vittoria con Israele
09 settembre 2024 22:46
Kean titolare nell'Italia, al suo fianco Raspadori. Il modulo è un 3-5-2. La formazione ufficiale
09 settembre 2024 20:02
Nessun problema per i tifosi della Curva Fiesole, sono entrati tutti regolarmente allo stadio
14 marzo 2024 19:08
Tragedia a Gaza: la leggenda palestinese Barakat ucciso in un bombardamento
11 marzo 2024 23:04
La Curva Fiesole si schiera: "Gestione repressiva in vista del Maccabi. Entriamo allo stadio dopo le 18:15"
11 marzo 2024 19:54
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