Nessun problema per i tifosi della Curva Fiesole, sono entrati tutti regolarmente allo stadio

La Curva Fiesole, attraverso un comunicato, aveva fatto sapere nei giorni precedenti alla gara tra Fiorentina e Maccabi, che loro non avrebbero seguito le indicazioni della Prefettura che aveva indicato l’orario delle 18.15 come limite per l’ingresso allo stadio Franchi. Ricordiamo che sono state prese diverse misure di sicurezza per la gara contro gli israeliani. Il genocidio alla Palestina è un tema di attualità e si temevano anche degli attentati. Per questo motivo sono stati chiusi alcuni settore del Franchi e, al fine di effettuare bene i controlli a tutti gli spettatori, era stato indicato l’orario delle 18.15 per entrare allo stadio. Misure di sicurezza che non sono piaciute ai tifosi della Curva Fiesole che avevano scritto che le loro abitudini pre partita non sarebbero cambiate: “Noi entreremo al solito orario, spetterà alle autorità competenti decidere se farci entrare o meno”. Non ci sono stati però problemi di ogni sorta e i tifosi viola sono entrati regolarmente in Curva senza alcun problema con la polizia.

