Sentite Carnevali: “Per me Berardi vale ancora 30 milioni. Ha sempre sposato la maglia del Sassuolo”

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, soffermandosi sul tema Berardi, attaccante neroverde ed ex obiettivo della Fiorentina. Le sue dichiarazioni:

“Ragazzo straordinario, ha sempre sposato il progetto Sassuolo e la sua maglia. Viene criticato su cose che non tutti sanno; lo scorso anno voleva andare alla Juventus, che però non ha mai fatto un’offerta concreta. Quanto vale oggi? Per me vale ancora 30 milioni, poi ovviamente la cifra varia dai momenti”

