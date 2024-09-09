Kean non si ferma più, segna anche in Nazionale e guida gli azzurri alla vittoria con Israele

L'Italia ritrovata di Spalletti cambia cinque titolari ma vince ancora. Quarto gol in sei presenze stagionali per il centravanti viola

L'Italia bissa il successo di Parigi e supera anche Israele in campo neutro a Budapest. Primo tempo molto equilibrato con Israele che parte bene e si rende pericoloso. L'Italia pian piano riguadagna campo e prova a fare la partita. Ci prova Dimarco con una conclusione da fuori. Poi arriva il vantaggio con Frattesi che devia, di petto, in rete un cross ancora di Dimarco.

Nel secondo tempo Israele prova a tenere il pallino del gioco rendendosi pericoloso ma al 62° l'Italia raddoppia, Frattesi recupera palla, la cede a Raspadori il quale calcia, Gerafi respinge, irrompe Kean che da pochi passi mette in rete. Italia che controlla la gara ma al 90° Israele accorcia con un bel gol di Abu Fani. Finisce 2-1 per gli azzurri che volano in testa al gruppo due con 6 punti.

Per il centravanti della Fiorentina al di là del gol un'altra buona partita a conferma dell'ottimo periodo di forma dimostrato in questo avvio di stagione.

Kean titolare nell’Italia, al suo fianco Raspadori. Il modulo è un 3-5-2. La formazione ufficiale

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