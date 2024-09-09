Kean titolare nell'Italia, al suo fianco Raspadori. Il modulo è un 3-5-2. La formazione ufficiale

Di seguito le formazioni ufficiali di Israele-Italia, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Nations League. Dopo la vittoria contro la Francia al Parco dei Principi, la squadra d...

Di seguito le formazioni ufficiali di Israele-Italia, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Nations League. Dopo la vittoria contro la Francia al Parco dei Principi, la squadra di Luciano Spalletti torna in campo con una formazione che mantiene lo stesso assetto tattico pur cambiando qualche interprete. Al posto dell'infortunato Calafiori c'è Buongiorno. Gatti è stato preferito a Di Lorenzo, mentre è confermato Bastoni nei tre di difesa davanti a capitan Donnarumma. A guidare l'attacco c'è Moise Kean al posto di Mateo Retegui, alle sue spalle Raspadori preferito a Brescianini. Seconda partita consecutiva per Frattesi, Ricci e Tonali. Cambia l'esterno destro, con Bellanova che parte dal primo minuto. A sinistra confermato Dimarco.

Israele (4-2-3-1) - Gerafi; Jehezkel, Nachmias, Shlomo, Revivo; Abada, Kanichowsky; Lavi, Peretz, Solomon; Khalaili. A disposizione: Nir, On, Keuof, Faingold, Gandelman, Safuri, Gloukh, Abu Fani, Azoulay, Jaber, Baribo, Turgeman, David. Commissario tecnico: Ran Ben Simon.

Italia (3-5-1-1) - Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Kean. A disposizione: Vicario, Meret, Di Lorenzo, Okoli, Cambiaso, Udogie, Brescianini, Fagioli, Pellegrini, Zaccagni, Retegui. Commissario tecnico: Luciano Spalletti

MAROTTA RISPONDE A COMMISSO

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