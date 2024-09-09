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Marotta replica all'attacco di Commisso: "L'Inter rispetta tutti i doveri imposti da UEFA e Federazione"

Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha risposto a Commisso, ribadendo che la società nerazzurra adempie a tutti i doveri imposti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 settembre 2024 19:03
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Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha risposto ad alcune domande della stampa in occasione del Premio Nereo Rocco a Coverciano. Tra i giornalisti, presente anche un inviato del Pentasport di Radio Bruno, che nel corso della trasmissione radiofonica ha trasmesso la risposta di Marotta all'intervista di Commisso. Ecco le sue parole:

“Io ho tanto rispetto di Commisso, ma l’Inter adempie a tutti i doveri finanziari ed economici che UEFA e Federazione impongono.”

DE SILVESTRI SU ITALIANO

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