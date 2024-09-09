Kean: "Mi piace far parlare il campo, Palladino conta su di me e Spalletti mi da fiducia"

Fiducia e continuità d'impiego, queste le motivazioni che spiegano l'ottimo avvio di stagione del centravanti della Fiorentina

A fine gara il centravanti della Fiorentina Moise Kean in collegamento con gli studi Rai ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni:

"Son tornato in Nazionale per dare una mano alla squadra, mi sono sempre fatto trovare pronto. Lo scorso anno purtroppo non è andata bene per i troppi infortuni. A me piace far parlare il campo, anche alla Fiorentina sono partito bene, il gruppo mi ha accolto bene, Palladino conta su di me, Spalletti stasera mi ha dato un'altra opportunità, ed era importante ripagarlo.

Con la Francia era importante dare un grande impatto alla partita, entrare con la cattiveria giusta e tenere il pallone. Siamo un gruppo unico, era importante lottare uno per l'altro.

La presenza di Gigi Buffon nello spogliatoio è fondamentale, un grande campione che porta i consigli giusti, mi conosce da tanti anni e personalmente lo ascolto tanto"

Kean non si ferma più, segna anche in Nazionale e guida gli azzurri alla vittoria con Israele

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