Italia da impazzire: 5-4 a Israele, vittoria thriller nel recupero. Doppietta di Kean

Azzurri mai domi, Kean trascina con una doppietta. Tonali decisivo nel recupero con un tiro cross che vale oro

A Debrecen è andata in scena una delle partite più pazze e spettacolari degli ultimi anni. L’Italia supera Israele con un rocambolesco 5-4, conquistando tre punti fondamentali nella corsa verso i Mondiali. Una vittoria sofferta, ma dal peso specifico enorme, che tiene viva la speranza azzurra in un girone complicato.

Protagonista assoluto ancora una volta Moise Kean, autore di una doppietta da centravanti vero: il giocatore della Fiorentina ha mostrato tutta la sua forza fisica e capacità di finalizzazione, caricandosi la squadra sulle spalle nei momenti più difficili. Le sue reti, una nel primo tempo, l’altra nella ripresa hanno dato ossigeno a una Nazionale che ha faticato a contenere l’aggressività e la qualità offensiva di Israele.

La partita è stata un continuo susseguirsi di emozioni, con ribaltamenti di fronte, gol spettacolari e difese spesso in affanno. L’Italia, sotto per lunghi tratti, ha trovato la forza di reagire, spinta anche dai cambi di Gattuso e da una mentalità offensiva senza paura.

Il momento decisivo arriva nei minuti di recupero: Tonali, scaglia un tiro-cross velenoso dalla sinistra. Il pallone, sfiorato da nessuno, si infila all’angolino, sorprendendo il portiere israeliano e facendo esplodere la panchina azzurra. Un gol che vale quanto una finale e che potrebbe rappresentare un punto di svolta per la qualificazione. Con questa vittoria, l’Italia compie un passo importantissimo in classifica, agganciando momentaneamente il secondo posto e mettendo pressione alle rivali dirette.