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Notizie Qualificazioni Mondiali Fiorentina

Cuore e sofferenza non bastano, l'Italia per la terza volta consecutiva non va ai mondiali

31 marzo 2026 23:48

A Zenica è psicosi Italia: presunta “spia” militare sorpresa a filmare l’allenamento della Bosnia

30 marzo 2026 22:27

"Ho visto il video degli azzurri che esultano, felici di giocare contro di noi, si sbagliano"

27 marzo 2026 23:20

Italia- Irlanda del Nord 2-0: Kean chiude i conti con un gol da applausi. Mondiali più vicini

26 marzo 2026 22:42

Italia, tra paure e certezze a Bergamo c'è l’Irlanda del Nord. Gattuso conferma Kean dal 1°

25 marzo 2026 23:12

Play off Mondiali: L'Italia di Gattuso pesca in semifinale l'Irlanda del Nord, si gioca in casa il 26 marzo

20 novembre 2025 13:56

Sorteggio Playoff Mondiali: Italia tra l’incubo Macedonia e lo spauracchio Svezia

18 novembre 2025 23:56

L'Ucraina batte l'Islanda ed esclude Gudmundsson dal Mondiale: buona prova del 10 della Fiorentina

16 novembre 2025 19:59

Italia ai playoff mondiali: 3-0 ad Israele senza Kean, ma la serata è segnata da scontri e feriti

14 ottobre 2025 23:07

L'Italia vince 3-1 in Estonia ma il Mondiale è ancora lontano. Paura per le condizioni di Kean

11 ottobre 2025 23:07

Kean, cuore azzurro: “Abbiamo dato tutto. Siamo forti, crediamo alla qualificazione”

08 settembre 2025 23:25

Italia da impazzire: 5-4 a Israele, vittoria thriller nel recupero. Doppietta di Kean

08 settembre 2025 22:57

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