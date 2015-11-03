Notizie Qualificazioni Mondiali Fiorentina

Cuore e sofferenza non bastano, l'Italia per la terza volta consecutiva non va ai mondiali
31 marzo 2026 23:48
A Zenica è psicosi Italia: presunta “spia” militare sorpresa a filmare l’allenamento della Bosnia
30 marzo 2026 22:27
"Ho visto il video degli azzurri che esultano, felici di giocare contro di noi, si sbagliano"
27 marzo 2026 23:20
Italia- Irlanda del Nord 2-0: Kean chiude i conti con un gol da applausi. Mondiali più vicini
26 marzo 2026 22:42
Italia, tra paure e certezze a Bergamo c'è l’Irlanda del Nord. Gattuso conferma Kean dal 1°
25 marzo 2026 23:12
Play off Mondiali: L'Italia di Gattuso pesca in semifinale l'Irlanda del Nord, si gioca in casa il 26 marzo
20 novembre 2025 13:56
Sorteggio Playoff Mondiali: Italia tra l’incubo Macedonia e lo spauracchio Svezia
18 novembre 2025 23:56
L'Ucraina batte l'Islanda ed esclude Gudmundsson dal Mondiale: buona prova del 10 della Fiorentina
16 novembre 2025 19:59
Italia ai playoff mondiali: 3-0 ad Israele senza Kean, ma la serata è segnata da scontri e feriti
14 ottobre 2025 23:07
L'Italia vince 3-1 in Estonia ma il Mondiale è ancora lontano. Paura per le condizioni di Kean
11 ottobre 2025 23:07
Kean, cuore azzurro: “Abbiamo dato tutto. Siamo forti, crediamo alla qualificazione”
08 settembre 2025 23:25
Italia da impazzire: 5-4 a Israele, vittoria thriller nel recupero. Doppietta di Kean
08 settembre 2025 22:57
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