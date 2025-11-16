16 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:59

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
L’Ucraina batte l’Islanda ed esclude Gudmundsson dal Mondiale: buona prova del 10 della Fiorentina

News

L’Ucraina batte l’Islanda ed esclude Gudmundsson dal Mondiale: buona prova del 10 della Fiorentina

Redazione

16 Novembre · 19:59

Aggiornamento: 16 Novembre 2025 · 19:59

TAG:

Albert GudmundssonislandaQualificazioni Mondiali

Condividi:

di

L'Ucraina si aggiudica lo scontro diretto contro l'Islanda per 2-0 ed elimina la squadra di Gudmundsson dal sogno Mondiale

Era uno spareggio per raggiungere i playoff per il Mondiale che si disputerà nella prossima estate quello in scena a Varsavia tra Ucraina ed Islanda. Partita terminata 2-0 per l’Ucraina che ha trovato i gol nella parte finale della partita e quindi si qualifica per i playoff ed elimina l’Islanda dalla corsa al Mondiale.
Decisive le reti di Zubvkov al minuto 83 e il raddoppio di Hotsuliak al 93 che chiude definitivamente la sfida.
Delusione per Albert Gudmundsson faro della squadra ospite e autore di 95 minuti di buon livello dove si è contraddistinto per diversi assist forniti ai compagni sempre respinti da un super Trubin.
Il calciatore viola tornerà a Firenze già nelle prossime ore per riprendere con gli allenamenti a partire dai prossimi giorni.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio