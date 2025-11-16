L’Ucraina batte l’Islanda ed esclude Gudmundsson dal Mondiale: buona prova del 10 della Fiorentina

Era uno spareggio per raggiungere i playoff per il Mondiale che si disputerà nella prossima estate quello in scena a Varsavia tra Ucraina ed Islanda. Partita terminata 2-0 per l’Ucraina che ha trovato i gol nella parte finale della partita e quindi si qualifica per i playoff ed elimina l’Islanda dalla corsa al Mondiale.

Decisive le reti di Zubvkov al minuto 83 e il raddoppio di Hotsuliak al 93 che chiude definitivamente la sfida.

Delusione per Albert Gudmundsson faro della squadra ospite e autore di 95 minuti di buon livello dove si è contraddistinto per diversi assist forniti ai compagni sempre respinti da un super Trubin.

Il calciatore viola tornerà a Firenze già nelle prossime ore per riprendere con gli allenamenti a partire dai prossimi giorni.