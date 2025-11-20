Play off Mondiali: L’Italia di Gattuso pesca in semifinale l’Irlanda del Nord, si gioca in casa il 26 marzo

Oggi a Zurigo si sono tenuti i sorteggi per i play off che decideranno le ultime qualificate al Mondiale del 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti con gli azzurri di Gattuso che sono arrivati secondi nel girone dietro alla Norvegia e che hanno pescato l’Irlanda del Nord in semifinale con la partita che si giocherà il 26 marzo 2026 in casa per poi trovare in un’eventuale finale Galles o Bosnia in trasferta. Con l’Irlanda del Nord non ci sono dei precedenti meravigliosi con la squadra britannica che ha estromesso gli azzurri dal Mondiale del 1958 in Svezia, quello che fino al 2017 era l’unico saltato dall’Italia insieme al 1930.

Inoltre, il più recente è un pareggio triste 0-0 a Belfast con l’Italia di Mancini che fu condannata agli spareggi dove perse 1-0 a Palermo con la Macedonia del Nord non andando ai Mondiali in Qatar dopo anche quello saltato nel 2018 a causa del doppio confronto con la Svezia.