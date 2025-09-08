Kean, cuore azzurro: “Abbiamo dato tutto. Siamo forti, crediamo alla qualificazione”

Doppietta decisiva contro Israele, Kean esalta il gruppo azzurro e l’intesa con Retegui: ora l’Italia crede nella qualificazione ai Mondiali

Moise Kean è l’uomo copertina della folle vittoria dell’Italia per 5-4 contro Israele a Debrecen. Una doppietta fondamentale, corsa instancabile e tanta personalità nel trascinare gli Azzurri verso una vittoria che può cambiare il destino del cammino mondiale. A fine partita, l’attaccante della Fiorentina ha parlato con entusiasmo, lucidità e fiducia nel progetto azzurro ai microfoni di Rai Sport.

“È stato emozionante, ci abbiamo creduto fino all’ultimo. Bello il secondo gol, era una palla su cui era importante crederci”, ha detto Kean. Il centravanti si è poi soffermato sull’intesa offensiva: “A giocare con Retegui mi trovo bene, c’è un’ottima intesa con lui. Quando ci muoviamo insieme, facciamo la differenza”. La partita, giocata a porte chiuse, ha lasciato un senso di vuoto: “È stato strano giocare senza tifosi, ma anche per quelli a casa abbiamo dato tutto. Vogliamo renderli orgogliosi”. Kean ha poi chiuso con uno sguardo pieno di fiducia verso il futuro: “Nel calcio ci può stare di tutto. È stato un finale teso ed emozionante, ma crediamo nella qualificazione. Abbiamo un’ottima rosa e un ottimo mister: possiamo farcela”.