Italia ai playoff mondiali: 3-0 ad Israele senza Kean, ma la serata è segnata da scontri e feriti

Retegui decisivo con una doppietta, Mancini firma il tris. Donnarumma si riscatta. Fuori tensione alta con momenti di caos e diversi feriti

L’Italia si è assicurata la matematica qualificazione ai playoff dei prossimi Mondiali. A Udine, la squadra di Gattuso ha battuto Israele grazie alla doppietta di Retegui (Foto corriere.it )e alla rete di Mancini. Grande protagonista della serata Gigio Donnarumma, autore di almeno due interventi molto importanti e decisivi. Gli azzurri, grazie a questo successo, diventano irraggiungibili per la rappresentativa israeliana, terza nel girone I. C’è ancora una piccola fiammella di speranza per la qualificazione diretta della Nazionale: ci vorrebbe però un miracolo dell’Estonia in casa della Norvegia, con gli azzurri che dovrebbero poi vincere contro Moldavia e Norvegia stessa.

L’Italia contro Israele non è partita a spron battuto. Certo, gli azzurri hanno preso il pallino del gioco, ma hanno anche rischiato grosso in contropiede. Di Cambiaso, Retegui e Raspadori le chance migliori, anche se c’è voluto il miglior Donnarumma per dire no a una bella e potente conclusione di Solomon. La partita si è sbloccata poco prima del finale di frazione, con Retegui che si è guadagnato un calcio di rigore. Netto il fallo del suo avversario, che invece di prendere il pallone ha colpito l’attaccante. Dal dischetto, questa volta, l’atalantino non ha sbagliato, siglando l’1-0.

Nella ripresa non sono cambiati i grandi protagonisti del match, che si sono confermati. Prima Donnarumma ha tolto dall’angolino un pallone ben indirizzato da un avversario, a conferma di un Israele sempre pericoloso in ripartenza, e poi è salito in cattedra Retegui. Il centravanti ha fatto tutto da solo: prima ha recuperato un pallone e poi, con un tiro a giro, ha trovato il sette per il 2-0 che ha chiuso il match e il discorso qualificazione. Nel finale, clamorosa chance per Pio Esposito, che non ha trovato la rete da posizione favorevolissima prima del tris di Mancini. Discorso playoff (almeno) archiviato e testa alle prossime due sfide contro Moldavia e Norvegia, il 13 e il 16 novembre: due test importanti in vista delle decisive partite future.

Fuori dal campo si sono registrati violenti scontri tra forze dell’ordine e manifestanti in piazza contro la partita Italia-Israele: contro la polizia sono stati lanciati petardi. Gli agenti hanno risposto in tenuta antisommossa e con idranti. Feriti anche due giornalisti.

Lo riporta fanpage.it