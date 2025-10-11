L'Italia vince 3-1 in Estonia ma il Mondiale è ancora lontano. Paura per le condizioni di Kean

L’Italia resta in corsa ma la qualificazione diretta è appesa a un filo. Preoccupano le condizioni di Kean, in gol prima di uscire dolorante

L’Italia vince (anche) in Estonia per 3-1 e raccoglie la quarta vittoria consecutiva nel gruppo I: la nazionale allenata da Gennaro Gattuso è ancora in corsa per qualificarsi ai Mondiali del 2026 senza passare dai playoff, anche se sarà difficilissimo. Paura per il centravanti della Fiorentina Moise Kean uscito per infortunio alla caviglia dopo soli 15 minuti dopo peraltro aver sbloccato la gara alla sua maniera.

Ma nel dettaglio, cosa serve a Sandro Tonali e compagni per qualificarsi alla prossima Coppa del Mondo? Gli azzurri sono attesi da altre tre partite contro Israele (14 ottobre), Moldavia (13 novembre) e Norvegia (16 novembre). Ora che è praticamente impossibile raggiungere la Norvegia per differenza reti, visto che Haaland e compagni si trovano a +26 mentre gli Azzurri a +7, la Nazionale deve vincere tutte le partite rimanenti (comunque con più gol di scarto possibili) e sperare in un passo falso della squadra di Solbakken contro l’Estonia. La Norvegia, infatti, deve giocare solamente due partite di cui una contro l’Italia, e in queste dovrebbe ottenere al massimo un punto. Veramente complicato.

Dopo le prime sette giornate, la Norvegia occupa la testa della classifica con 18 punti e un +26 di differenza reti. L’Italia è al secondo posto, a 12 punti, seguita da Israele che è rimasto fermo a 9. Al quarto posto c’è l’Estonia con 3 punti e una differenza reti di -10. La Moldavia, infine, chiude il gruppo con 0 punti e una differenza reti di -22.

Norvegia 18 punti ITALIA 12 punti* Israele 9 punti Estonia 3 punti Moldavia 0 punti *

*Una partita in meno

Lo riporta gianlucadimarzio.com