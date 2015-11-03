Notizie Estonia Fiorentina

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Retegui rassicura su Kean: “Ho parlato con lui, mi ha detto che non è niente di grave”

11 ottobre 2025 23:50

Kean rientra subito a Firenze dopo l'infortunio: gli esami stabiliranno i tempi di recupero

11 ottobre 2025 23:26

L'Italia vince 3-1 in Estonia ma il Mondiale è ancora lontano. Paura per le condizioni di Kean

11 ottobre 2025 23:07

Kean segna ancora con l'Italia ma si fa male alla caviglia. L'attaccante della Fiorentina sostituito al 15'

11 ottobre 2025 21:17

Kean ritrova il gol con l’Italia: “Con Retegui intesa speciale, Gattuso ci ha dato la scossa”

05 settembre 2025 23:13

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