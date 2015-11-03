Notizie Estonia Fiorentina

Retegui rassicura su Kean: “Ho parlato con lui, mi ha detto che non è niente di grave”
11 ottobre 2025 23:50
Kean rientra subito a Firenze dopo l'infortunio: gli esami stabiliranno i tempi di recupero
11 ottobre 2025 23:26
L'Italia vince 3-1 in Estonia ma il Mondiale è ancora lontano. Paura per le condizioni di Kean
11 ottobre 2025 23:07
Kean segna ancora con l'Italia ma si fa male alla caviglia. L'attaccante della Fiorentina sostituito al 15'
11 ottobre 2025 21:17
Kean ritrova il gol con l’Italia: “Con Retegui intesa speciale, Gattuso ci ha dato la scossa”
05 settembre 2025 23:13
Archivio