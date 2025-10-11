Kean segna ancora con l'Italia ma si fa male alla caviglia. L'attaccante della Fiorentina sostituito al 15'

Moise Kean segna il gol dell'1-0 contro l'Estonia ma poi è costretto a uscire per una distorsione alla caviglia destra

Tutta Firenze ha trattenuto il fiato all’8’ minuto, quando Moise Kean si è fermato per una distorsione alla caviglia destra. L’attaccante viola, autore del gol dell’1-0 dopo una splendida azione personale, ha poggiato male il piede in un movimento offensivo. In un primo momento ha provato a restare in campo, ma dopo pochi minuti si è dovuto sedere sul terreno di gioco, chiedendo il cambio.

Una brutta notizia per la Fiorentina, attesa da una serie di partite importanti e che ora rischia di dover fare a meno del suo attaccante più in forma.